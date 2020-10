Le déclic n'est toujours pas venu pour l'OM en Ligue des Champions. Opposé à Manchester City, l'un des favoris de la compétition malgré un début de saison poussif, Marseille a essuyé une deuxième défaite consécutive dans cette édition 2020/2021 (0-3). Le plan de jeu défensif choisi par André Villas-Boas n'a pas fonctionné face à des Citizens dominateurs, pourtant loin d'être impériaux. Une erreur de Valentin Rongier et deux accélérations ont suffi au club anglais pour battre des Marseillais qui n'ont définitivement pas le niveau.

Payet et Benedetto sur le banc, Villas-Boas mise tout sur sa défense

Dire que Manchester City n'a même pas eu à forcer son talent. Au Vélodrome, les Marseillais, sans Dimitri Payet ni Dario Benedetto au coup d'envoi, avaient un plan clair en tête : laisser le ballon aux Citizens et se satisfaire des miettes en se projetant vite vers l'avant. Sauf qu'il n'y a jamais eu la vitesse et l'aisance technique pour transformer l'ambition en réussite. De fait, les hommes de Pep Guardiola se sont globalement baladés, enchaînant les longues phases de possession en attendant la faille face à un bloc, il est vrai, bien en place. Elle est finalement venue à cause d'une bourde de Valentin Rongier, qui a mal assuré une passe en retrait. Ferran Torres ne s'est alors pas fait prier pour ouvrir le score (0-1, 18e). Un véritable cadeau, alors que Steve Mandanda ne s'est pas beaucoup employé.