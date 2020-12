Un groupe parisien sans surprise défiera Basaksehir ce mardi soir lors de la dernière journée de la Ligue des champions. Tous les joueurs laissés au repos samedi à Montpellier, à savoir Neymar, Marco Verratti et Presnel Kimpembe sont de retour. De leur côté, Mauro Icardi et Pablo Sarabia sont bien absents. Julian Draxler, annoncé remis de sa blessure lundi, n'y figure pas et sera en tribunes.