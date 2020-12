Pas facile de définir l'équipe-type du PSG. Si les cartes semblent déjà distribuées, ou presque, en défense et en attaque, ce n'est pas encore le cas au milieu. Thomas Tuchel n'a jamais utilisé la même combinaison plus de deux fois dans l'entrejeu cette saison. L'entraîneur parisien l'avait débutée avec un trio Verratti-Gueye-Herrera contre Lens (1-0) et Marseille (0-1), à une période où le mercato n'était pas encore bouclé. Samedi, à Montpellier (1-3), il a aligné une triplette Gueye-Herrera-Rafinha pour la deuxième fois après la victoire à Nantes (0-3). Sur les 14 autres rencontres disputées cette saison, Paris a toujours présenté un milieu différent.

C'est maigre pour dégager une tendance. Le phénomène a de multiples explications, avec l'enchaînement de matches, les blessures, les suspensions, le Covid-19, les sollicitations en sélection… Le plus souvent, Tuchel n'a pas eu vraiment le choix. L'entraîneur parisien a désormais la possibilité d'aligner son milieu type. Mais il est encore difficile à cerner dans un secteur où seul Marco Verratti semble intouchable. L'absence de l'Italien durant près de deux mois n'a fait que confirmer à quel point il était à la fois un leader technique et un cadre historique indispensables dans l'entrejeu du PSG. Pour épauler l'Italien au milieu de terrain, Tuchel n'a que l'embarras du choix.

Danilo et Paredes ont un temps d'avance

Le match à Manchester a donné une première indication. Pour cette rencontre où la victoire était impérative, Tuchel avait choisi Danilo Pereira et Leandro Paredes pour accompagner Verratti au milieu. Dans le registre de sentinelle pure, le Portugais apporte déjà de la taille et de l'impact physique en attendant de progresser dans la relance, un domaine où il avait prouvé ses qualités à Porto. Sa présence permet dans tous les cas d'avoir un spécialiste du poste devant la défense. Et de permettre ainsi aux relayeurs de disposer d'une couverture pour aller presser le plus haut possible dans le camp adverse. Cela donne au temps d'avance au Portugais par rapport à la concurrence.

Danilo Pereira (PSG) Crédit: Getty Images

Un avantage dont Paredes dispose également. L'Argentin, aligné en relayeur face à Manchester United, a sa polyvalence comme atout. Il peut aussi évoluer un cran plus bas, devant la défense, où il brille par la qualité de son jeu long. Ses diagonales permettent une meilleure exploitation des couloirs et donnent de la variété dans l'animation offensive. L'ancien Romain a aussi cette agressivité dans les duels si précieuse pour le PSG. Il est facile à placer sur le terrain pour Tuchel et offre un bon rendement. Même s'il donne l'impression de pouvoir "dégoupiller" à n'importe quel moment, Paredes est certainement l'option la plus fiable dans l'entrejeu parisien derrière Verratti.

Rafinha a tout d'un titulaire

Il n'était pas vraiment considéré comme un titulaire en puissance à son arrivée de Barcelone dans les dernières heures du mercato. Rafinha ressemblait plutôt à une alternative en cas de souci avec Verratti, dans un effectif parisien qui manquait de milieux créatifs. Le Brésilien a confirmé qu'il possédait cette qualité. Il n'a pas tardé à prendre de l'influence sur un jeu parisien dont il réhausse le niveau technique. Sa justesse dans les passes et sa clairvoyance lui permettent de toucher assez facilement les attaquants dans le dernier adverse. En cela, il est offre la meilleure option pour soulager Verratti dans les tâches liées à la créativité.

Il est fan : Tuchel dithyrambique sur Rafinha

Potentiellement, un duo de relayeurs composé par Rafinha et Verratti peut être celui qui permet d'optimiser le mieux le rendement des atouts offensifs du PSG. Ce n'est pas forcément une surprise. Mais le niveau physique du Brésilien en est une tant il a collectionné les blessures ces dernières années. Il a aussi brillé par son activité et son efficacité dans la récupération à Montpellier. Son volume de jeu n'en est que plus important et cela ouvre la perspective d'une place de titulaire au PSG. Dans cette optique, Tuchel peut l'associer à Verratti et choisir une configuration plus défensive, avec Danilo en sentinelle, ou offensive, avec Paredes devant la défense.

Gueye et Herrera, même combat

Idrissa Gueye et Ander Herrera boxent un peu dans la même catégorie, avec des styles différents. Le Sénégalais et l'Espagnols sont surtout des marathoniens. Leur principal atout, c'est leur volume de courses. Cela correspond assez bien au style de jeu prôné par Tuchel, avec l'intensité physique exigée par le contre-pressing. Mais pour l'un comme pour l'autre, c'est l'apport dans le domaine offensif qui pose un problème. Ils n'ont pas la même faculté que Verratti ou Rafinha à conserver le ballon, à le ressortir proprement face au pressing adverse, ou à créer des occasions de but.

Cela ne les exclut pas de la conversation pour un statut de milieu titulaire au PSG. Herrera est d'ailleurs le joueur le plus utilisé de l'effectif parisien derrière Keylor Navas, et Gueye le troisième parmi les milieux de terrain. Si l'Espagnol et le Sénégalais ne sont pas les éléments qui offrent la plus-value la plus important pour l'entrejeu parisien, ils ont tous les deux ce profil de travailleur toujours précieux dans une équipe. Ils offrent des options différentes à Tuchel. L'Allemand n'a plus qu'à trouver la formule idéale.

Idrissa Gueye, le milieu de terrain du PSG. Crédit: Getty Images

