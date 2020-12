En phase de poules, le PSG sait faire. Depuis l'avènement de l'ère QSI, Paris a pris l'habitude de gérer au mieux les premières phases de la Ligue des champions. Et si ça n'a pas toujours été le cas lors des matches à élimination directe, les champions de France ont la recette pour négocier ce genre de rencontre décisive à ce stade de l'épreuve. Les dernières semaines l'ont encore confirmé.

Les succès contre le RB Leipzig (1-0) puis à Manchester United (1-3) ont placé les Parisiens en position idéale avant de défier le Basaksehir Istanbul dans la perspective des huitièmes de finale. "C'est une troisième finale et on va préparer l'équipe pour gagner cette troisième finale consécutive après Leipzig et Manchester. (...) Le premier objectif est de gagner, on ne veut pas penser à autre chose", annonce Tuchel. Il serait surtout bon de montrer un peu plus le visage entrevu contre United que celui face à Leipizig.

On ne peut pas perdre 1% de l'énergie qu'on a montrée à Manchester

Si Paris n'a pas toujours été serein face aux Mancuniens mercredi dernier, la solidité et la solidarité affichées à Old Trafford ont rassuré alors que les coéquipiers de Neymar avaient livré une partie inquiétante face aux Allemands quelques jours avant malgré la victoire cruciale au bout. "Je demande la même énergie que contre Manchester", a d'ailleurs reconnu Tuchel. "Le plus important maintenant, c'est qu'on donne tout et qu'on utilise notre qualité et le vrai 'mindset' (état d'esprit, ndlr) pour jouer ce match-là. On ne peut pas perdre 1% de l'énergie qu'on a montrée pendant le match contre Manchester", prévient d'ailleurs le technicien allemand, qui possède aujourd’hui une référence dans cette saison et a regagné du crédit.

En quelques semaines, l'atmosphère a en effet bien changé. Les dernières sorties ont chassé l'angoisse d'une élimination prématurée humiliante pour le finaliste de la dernière édition. Surtout, un déclic semble avoir eu lieu sur le plan mental, même si cela demande confirmation et que Paris doit encore largement s'améliorer dans le jeu pour être vraiment à la hauteur de ses ambitions. "On doit montrer encore mardi qu'on a vraiment changé depuis Bordeaux. Si nous sommes prêts à souffrir, à se sacrifier, à rester disciplinés dans la structure et le plan de jeu mais aussi physiquement, on est une équipe forte", ajoute Tuchel.

En Ligue des champions, les matches faciles n'existent pas

Pour ce dernier rendez-vous de la phase aller, Paris arrive en tout cas en confiance. Rassuré notamment par sa position idéale : un seul point suffira aux champions de France face aux Turcs pour voir la phase finale, comme toujours depuis 2011. Et une victoire les placerait à la première place de leur groupe, pour la quatrième saison consécutive. "Le premier objectif, c'est de gagner. On ne veut pas penser à d'autres choses. Terminer premier donne la possibilité de jouer le 8e retour à domicile. Mais vous connaissez bien l'histoire du PSG: ce n'est pas facile de surmonter ces huitièmes de finale... Un huitième de finale, c'est un autre match. Ce sera un match serré de toute façon, qu'on soit premiers ou deuxièmes", a indiqué lundi le technicien.

Tuchel ne veut pas griller les étapes. En toute logique. Avant de penser à la suite, il faut d’abord confirmer cette "montée en puissance" soulignée par Leonardo. Mais au moins, Paris peut travailler plus sereinement alors que de nombreux voyants sont aujourd'hui au vert. Neymar, déterminant à Manchester, retrouve ses sensations. Le retour Marco Verratti fait un bien fou au milieu. Auteur de son 100e but avec le PSG samedi, Kylian Mbappé s'est "libéré" après un petit trou d'air à "trop réfléchir". Les recrues estivales répondent de leur côté présentes. Et si Mauro Icardi et Pablo Sarabia sont encore indisponibles, Thomas Tuchel a pu faire souffler nombre de ses cadres samedi (Neymar, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Marco Verratti), tout en voyant son équipe s'imposer face à Montpellier pour conserver sa dynamique

Sur le papier, Paris semble donc avoir toutes les armes pour gérer ce genre de match face à un adversaire d'un calibre moindre que Manchester ou Leipzig. "Ce ne sera pas simple, on a vu contre Leipzig (défaite in extremis des Turcs, 4-3) qu'il peut se passer tout et n'importe quoi avec eux en quelques instants. On s'attend forcément à un match compliqué", a tempéré le milieu Danilo Pereira sur le site du PSG. "C'est une équipe qui joue la Ligue des champions, le champion de Turquie, complète Tuchel. En Ligue des champions, les matches faciles n'existent pas". Mais ça, Paris le sait déjà. Et sait comment le négocier.

