"Je suis très content de le retrouver demain, a expliqué Mandanda à RMC Sport. Il a une grande histoire avec le club, il a mis des buts magnifiques et très importants pour nous. En plus c’est un ami, donc je suis encore plus heureux de le retrouver." Mais Mandanda est heureux mais pas fou. Mercredi, le gardien marseillais espère surtout que Valbuena sera "un peu plus maladroit que quand il était avec nous".