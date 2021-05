Après des demi-finales pleine de surprises et de rebondissements, place à la grande finale de la Ligue des champions. Le 29 mai prochain, c'est une affiche 100% anglaise (encore une) entre Manchester City et Chelsea qui décidera du nouveau champion d'Europe. Vainqueur du Real Madrid au terme d'une partition bien maîtrisée, les Blues de Thomas Tuchel, arrivé en janvier dernier, seront en quête d'un deuxième sacre dans la compétition après celui de 2012. De son côté, après des années de lutte et d'apprentissage, Manchester City et Pep Guardiola, tombeurs du Paris Saint-Germain, disputeront, eux, leur première finale de C1. Les Mancuniens seront en quête d'un incroyable triplé Premier League / League Cup / Ligue des champions.

Sur quelles chaînes suivre la finale ?

La finale sera à suivre en direct sur les antennes de TF1 et de RMC Sport 1 (coup d'envoi à 21h). Vous pourrez également vivre l'ensemble de la rencontre en live commenté sur Eurosport.fr et l'application Eurosport. Avant et après la rencontre, nos experts reviendront en détail sur les principaux enjeux et les moments forts du match opposant les Citizens et les Blues.

Dans quel stade se jouera la finale ?

Cette fois, c'est la bonne ? Alors qu'il devait accueillir la finale de l'édition 2020, le stade olympique d'Atatürk à Istanbul a été confirmé par les instances de l'UEFA comme hôte de la grande finale. Pourtant, l'enceinte stambouliote pourrait une nouvelle fois être victime des tracasseries administratives liées à la situation sanitaire. En effet, la Turquie fait partie de la "zone rouge" de la Grande-Bretagne, à savoir les pays où il n'est possible de voyager que pour des motifs impérieux afin de limiter la circulation du virus. Et avec deux clubs britanniques à l'affiche, le stade Atatürk pourrait voir ses rêves de C1 s'éloigner, encore une fois.

Selon les informations de la presse britannique, The Telegraph en tête, la finale entre Chelsea et Manchester City pourrait donc se disputer à Londres, à Wembley. L'UEFA devrait statuer dans les prochaines heures sur le lieu définitif de la rencontre.

