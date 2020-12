Le calvaire est officiellement terminé. Ce mardi soir, Rennes a conclu sa campagne européenne par une défaite. La cinquième en six rencontres dans cette phase de poules de cette Ligue des champions 2020-2021. Comme lors du match aller du 20 octobre dernier, le FC Séville a ainsi eu le dernier mot, au Roazhon Park (1-3). Pourtant, comme très souvent cette saison, le club breton a bien entamé sa rencontre et a eu plusieurs bonnes périodes, comme lors du second acte. Pourtant, les Rennais n'ont réussi à marquer qu'une seule fois, grâce à un penalty de Georginio Rutter.

Un manque cruel de réussite mis en avant par Julien Stéphan, le coach rennais, au micro de RMC Sport : "Ce qui prime au plus haut niveau, c'est l'efficacité. Voilà, on le savait, on a eu la confirmation. On a rencontré des équipes qui n'ont pas eu besoin de grand-chose pour valider leurs temps forts. Nous, on a eu des temps forts dans tous les matches et des temps forts souvent assez longs, qu'on n'a pas réussi à valider. Ce qui explique le résultat final, le classement final et le fait qu'on n'ait pris qu'un seul point sur les six matches qu'on a effectués."