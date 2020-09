Il n'y a pas eu de miracle. Les barrages de Ligue des champions n'ont pas souri à l'OM. Spectateur attentif de ces matches couperets, l'Olympique de Marseille espérait voir Salzbourg et Krasnodar se prendre les pieds dans le tapis ce mercredi soir pour se retrouver dans le chapeau 3 et ainsi éviter notamment trois sérieux candidats italiens (Inter Milan, Lazio Rome, Atalanta Bergame). Mais les Autrichiens, contre le Maccabi Tel-Aviv, et les Russes, face au PAOK Salonique, n'ont pas tremblé.

Ils ont décroché leur billet pour la C1. Et grâce à leur coefficient UEFA plus important, ils s'invitent dans le chapeau 3 au détriment de l'OM, qui se retrouve avec Rennes – invité pour la première fois à la plus belle compétition européenne. En étant dans le dernier chapeau, Marseillais et Rennais, qui accompagnent cette saison le PSG – présent de son côté dans le pot 1 en tant que champion de France -, ont plus de chances de se retrouver face à de sérieux clients dans leur futur groupe. De très sérieux même...