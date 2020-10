Le foot sait être cruel. Alors qu'il n'avait aucune certitude après sa défaite face à l'Olympiakos pour son retour à la Ligue des Champions sept ans après, Marseille a accueilli Manchester City avec un schéma tactique inhabituel. André Villas-Boas a fait le choix de la défense, avec un 3-5-2 sans attaquant de pointe. Le coach a également laissé Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc au coup d'envoi. Si ce plan avait marché, on aurait certainement crié au génie. Sauf que même face à un Manchester City au visage quelconque, qui semblait être en mesure d'accélérer quand il le voulait, les Phocéens ont été surclassés.

Au sortir du match, Florian Thauvin, qui devait apporter sa vista et son aisance technique dans les phases de transition, a déploré : "Pour être honnête, quand vous passez tout le match à 30 mètres de votre but et qu'il vous reste 70 mètres à parcourir pour aller mettre un but en contre-attaque, c'est difficile d'avoir les jambes. Il va falloir que l'on progresse dans l'utilisation du ballon et dans nos contre-attaques."