Les réactions des acteurs du football continuent pour rendre hommage à Diego Armando Maradona. Mercredi soir, après la défaite de l'OM face au FC Porto en Ligue des champions, André Villas-Boas a d'ailleurs évoqué le "Diez" après avoir débriefé la défaite des siens. Selon l'entraîneur portugais, le plus bel hommage qui puisse être rendu à l'Argentin, décédé mercredi à l'âge de 60 ans, est de tout simplement enlever le numéro 10 dans le football, clubs et sélections compris.

De leur côté, Zinedine Zidane et Diego Simeone sont eux apparus touchés par la disparation du meneur de jeu. Tout particulièrement l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, au bord des larmes. "On m'a dit : 'Diego est parti'. Je me suis dit : 'Non, Diego ne peut pas s'en aller. Il continuera sûrement à parcourir les terrains de football car il était tout simplement le meilleur."