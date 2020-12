Le statut est respecté. Liverpool s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et a même assuré la première place du groupe D en battant l'Ajax Amsterdam lors de la 5e journée de la phase de groupes (1-0). Le score ne fait pas honneur à un match spectaculaire dans lequel les deux équipes se sont livrées. En l'absence d'Alisson, les Reds ont pu compter sur un excellent Caoimhin Kelleher, titulaire surprise dans les cages et préféré à Adrian. Au contraire, André Onana a manqué sa sortie et couté l'unique but du match à l'Ajax, qui jouera une quasi finale la semaine prochaine contre l'Atalanta.

Premier League Un penalty controversé et Liverpool lâche des points sur la fin 28/11/2020 À 14:26

Les Amstellodamois ont tout essayé pour ne pas se retrouver dos au mur dans huit jours face au club italien. Perr Schuurs n'a pas cadré sa tête sur corner (4e) et Davy Klaassen a raté de peu le ballon sur un centre de Dusan Tadic (22e) alors que Fabinho était lobé. Le latéral droit Noussair Mazraoui a symbolisé le jeu protagoniste de l'Ajax à Anfield, aboutissant à une frappe aux 20 mètres détournée en corner par la main opposée de Kelleher (32e). Mais parce qu'il faut être deux pour jouer un grand match, Liverpool a eu ses occasions. Et notamment la plus grosse avec Curtis Jones, décalé à l'entrée de la surface par Mohamed Salah. Le milieu anglais a ouvert son pied droit et tiré sur le poteau. Onana n'avait pas esquissé le moindre geste.

Kelleher, quel héros

Les Reds ont parfois ralenti l'Ajax de par leur bloc compact, mais n'ont pas su profiter des espaces sur contre-attaque. Salah a traversé la première période comme un fantôme. Il a ensuite gêné Neco Williams sur une demi-volée (52e), tergiversé seul devant Onana (62e) et gâché un face-à-face avec le gardien camerounais (85e). Heureusement, Liverpool n'aura aucun regret. Sur un centre côté droit de Williams, Onana s'est avancé et a sûrement pensé que cela accoucherait d'une sortie de but. Mais le centre n'était pas trop fort pour Jones au second poteau, qui a facilement marqué dans le but vide (58e, 1-0). L'Ajax venait de taper le poteau par David Neres, qui s'est jeté après une première parade de Kelleher devant Mazraoui (57e).

Les hommes d'Erik ten Hag ont alors lâché les chevaux. Fabinho a gagné un précieux duel avec Klaassen dans la surface (62e) puis Anthony a tiré directement sur Kelleher (64e) sans parler des multiples interventions bien senties de Joel Matip. A quoi bon pour l'Ajax ? Il semblait écrit que Liverpool garderait sa cage inviolée. Zakaria Labyad a déposé un centre sur la tête de Klaas-Jan Huntelaar (37 ans) entré en jeu, mais un superbe réflexe de Kelleher (22 ans) a écœuré l'attaquant néerlandais (88e). Au coup de sifflet final, Jürgen Klopp s'est précipité vers le gardien irlandais, félicité par tous ses coéquipiers. Il a fait oublier les offensives non-abouties de Sadio Mané, pourtant en jambes, ou la baisse de forme de Diogo Jota. Liverpool jouera un match sans enjeu chez Midtjylland la semaine prochaine. Pour l'Ajax, séduisant mais pas réaliste, ça passera ou ça cassera face à l'Atalanta, qui compte un point d'avance sur le club néerlandais avant un ultime rendez-vous à la Johan Cruyff Arena.

Caoimhin Kelleher a impressionné Jürgen Klopp Crédit: Getty Images

Ligue des champions Surprise à Anfield : L'Atalanta s'offre Liverpool 25/11/2020 À 21:58