C'est la plus belle des vitrines. Et Marseille ne pouvait pas négliger l'exposition d'une compétition comme la Ligue des champions. L'OM a une situation financière trop précaire pour ne pas avoir vu cette opportunité de montrer ses joueurs au monde entier. Et particulièrement aux recruteurs. Vendre des éléments possédant une certaine valeur marchande, c'est ce que le club phocéen n'a pas su faire l'été dernier. Il n'avait récupéré que 8 millions d'euros, somme déboursée par le Bayern Munich pour obtenir la signature de Bouna Sarr lors du dernier mercato.

Marseille espérait d'autres départs pour renflouer ses caisses. L'arrêt prématuré d'un championnat dont la visibilité est vampirisée par le PSG n'a pas vraiment fait son jeu dans cette optique. C'est une autre raison pour laquelle l'OM attendait impatiemment de retrouver la Ligue des champions. Mais au-delà du fiasco sportif pour le club, éliminé de la course aux huitièmes de finale après une quatrième défaite au soir de la 4e journée, les performances de ses joueurs les plus "bankables" n'ont pas été à la hauteur des espérances avant ce dernier rendez-vous en C1 avec Manchester City.

Kamara, l'exception qui confirme la règle

Le constat est global. Mais si un joueur a relativement su tirer son épingle du jeu dans le marasme général, c'est probablement Boubacar Kamara. C'est d'autant plus remarquable que le minot de 21 ans découvrait la compétition, même s'il disposait déjà d'une petite expérience européenne avec une grosse dizaine de matches en Ligue Europa. Il a su se mettre au niveau exigé par la Ligue des champions, avec en point d'orgue une prestation très aboutie malgré la lourde défaite face à Manchester City au Vélodrome (1-3). Il n'est finalement passé au travers qu'à Porto, comme toute son équipe (3-0).

Quitte à voir une exception pour confirmer la règle, autant que ce soit Kamara. Car le jeune Marseillais a probablement la valeur marchande la plus importante de l'effectif marseillais. Sa cote, estimée à 32 millions d'euros par le site Tranfermarkt, est d'ailleurs la plus élevée du groupe olympien avec celle de Florian Thauvin. Surtout, Kamara était l'un des Marseillais les plus convoités l'été dernier. Ses premiers pas plutôt réussis en Ligue des champions ne peuvent que conforter les acquéreurs potentiels dans leurs impressions. La perspective d'une vente importante paraît ainsi plus nette pour le défenseur reconverti en milieu de terrain que pour ses coéquipiers.

Sanson, Caleta-Car, Radonjic : un échec sur toute la ligne

Parmi eux, Duje Caleta-Car était probablement le plus scruté. Le défenseur croate était en pleine ascension lors de l'exercice précédent, après une première saison difficile sur la Canebière. Il avait été recruté pour 19 millions d'euros et des bonnes performances en Ligue des champions pouvaient donner l'espoir aux dirigeants olympiens d'en retirer au moins le même prix. Cela semble compromis. Caleta-Car est passé totalement à côté de son sujet, en particulier face à Manchester City et lors du match aller face à Porto. Dans son cas, la C1 a plutôt donné une exposition négative.

A un degré moindre, ce constat s'applique aussi pour Morgan Sanson. L'ancien Montpelliérain faisait partie des joueurs les plus souvent cités pour quitter le club l'été dernier et intéressait des clubs anglais. Il n'a pas eu d'impact sur cette campagne européenne dont il n'a débuté que trois matches sur cinq. Nemanja Radonjic, lui, en a joué un à la surprise générale, face à Manchester City. Mais l'attaquant serbe n'a pas justifié la confiance placée en lui par André Villas-Boas. Et il semble toujours plus compliqué d'imaginer l'OM réaliser une plus-value sur un joueur recruté pour 12 millions d'euros il y a deux ans.

Thauvin, un cas plus personnel

Que Thauvin brille en Ligue des champions, c'était davantage dans l'intérêt du joueur que celui du club. En l'état actuel des choses, l'international français sera en fin de contrat en juin prochain et Marseille le verra partir gratuitement. Mais l'attaquant olympien, après une saison quasiment blanche, comptait probablement sur quelques bonnes performances pour taper dans l'œil de grands clubs européens et se trouver une belle porte de sortie. Muet, bien trop neutre pour un joueur censé faire des différences, il a surtout montré que cette Ligue des champions qu'il attendait tant était probablement trop grande pour lui.

Il lui appartiendra de corriger le tir face à Manchester City. Pour lui, comme pour Sanson, Caleta-Car, Radonjic et Kamara, ce match de gala constitue l'opportunité de partir sur une bonne note. Face à un club déjà qualifié mais toujours exposé, une bonne prestation ne passe jamais inaperçue. Ce serait dans leur intérêt. Mais surtout dans celui des dirigeants marseillais. Ce n'est pas loin d'être leur dernier espoir pour mettre en valeur les actifs qui peuvent donner un peu d'air dans une situation financière étouffante.

