La réception du Dynamo Kiev, diminué par le Covid-19, devait être une formalité pour le FC Barcelone, qui a visiblement décidé de faire de la Ligue des Champions son jardin, tout au moins pendant la phase de groupes. Dès l'entame de match, on a senti des Catalans très investis et sérieux, face à un adversaire qu'on pensait trop décimé pour faire bonne figure. Cette impression a été validée par un penalty obtenu et transformé par Lionel Messi (1-0, 5e). On sentait poindre la longue soirée pour les Ukrainiens, sauf que les Blaugrana sont vite tombés dans un faux rythme et ont mis du temps à faire le break. Antoine Griezmann, titularisé en pointe, a fait preuve de maladresse (7e) et signé une nouvelle prestation décevante, tandis que Pedri, peu disponible, a touché la barre (7e).