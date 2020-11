La Juventus Turin n'a pas eu à forcer son talent. Ce mercredi soir, les Bianconeri se sont largement imposés sur la pelouse de Ferencvaros (1-4), lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. A la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, Alvaro Morata a inscrit un nouveau doublé, après celui contre le Dynamo Kiev, alors que Paulo Dybala a également marqué et provoqué le csc de Lasha Dvali. En fin de rencontre, Franck Boli a fini par sauver l'honneur. Au classement du groupe G, et avec la victoire du FC Barcelone contre les Ukrainiens (2-1), la Vieille Dame reste deuxième, tandis que les Aigles verts sont derniers.

Après deux rencontres manquées en Ligue des champions, pour cause de coronavirus, Cristiano Ronaldo faisait enfin son grand retour dans le onze de départ de la Juventus Turin version C1. Le Portugais n'a d'ailleurs pas attendu bien longtemps avant de planter une première banderille (4e). S'il n'a pas marqué, le Madrilène s'est montré plus que précieux, faisant même preuve d'une belle entente, devant, avec Alvaro Morata.

Lors de l'ouverture du score, Juan Cuadrado a centré fort, depuis son côté droit et CR7, au premier poteau, a alors eu la présence d'esprit de laisser passer le ballon entre ses jambes, pour son coéquipier espagnol, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide (7e, 0-1). En seconde période, Ronaldo s'est, cette fois, mué en passeur décisif, pour Morata, auteur d'une belle frappe enroulée du pied droit (60e, 0-2). Entre-temps, le numéro 7 s'est démené pour tenter lui-même de marquer, mais son coup-franc n'a pas trompé la vigilance du portier adverse (47e) et sa frappe du pied droit était trop croisée (57e).