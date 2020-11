Jürgen Klopp a annoncé la bonne nouvelle mardi en conférence de presse. Liverpool pourra compter mercredi sur Mohamed Salah, guéri du Covid-19, pour essayer d'assurer, en cas de victoire sur l'Atalanta Bergame, sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. " 'Mo' s'est entraîné avec l'équipe hier (lundi) et il avait vraiment l'air bien. Son test était négatif (tous les tests [des joueurs et du staff] ont été négatifs) donc si rien n'a changé depuis hier, il est disponible . Maintenant, il faut voir ce qu'on fera parce qu'il était à l'isolement il y a encore trois jours ", a expliqué l'entraîneur allemand des Reds.

Corrigé chez lui à l'aller par les Reds avant la trêve internationale (0-5), l'Atalanta sera opposée à une équipe amoindrie : Virgil van Dijk, Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold en défense, ainsi que Jordan Henderson et Naby Keita au milieu sont à l'infirmerie. En défense centrale, on devrait retrouver le Camerounais Joel Matip, le seul défenseur central de métier et d'expérience encore valide, qui tâchera de faire oublier les absents.