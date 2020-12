"On a fait une réunion où l'on s'est dit qu’on allait recommencer notre saison ce soir". Au moment du coup d’envoi de ce si important Manchester United-PSG, le club de Thomas Tuchel était au bord du précipice. Avec la troisième place de son groupe, Paris, en cas de nouvelle contre-performance, aurait eu de grandes chances de ne pas participer aux huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis l’arrivée des investisseurs qataris. Soulagé de la victoire des siens (3-1), l’entraîneur parisien s'est présenté en conférence de presse avec un visage bien plus serein que lors de ses dernières apparitions, confirmant avoir vécu "plusieurs jours difficiles" , lors desquels "des erreurs ont été commises".

Avec cette victoire par deux buts d’écart, "pleine de courage et de personnalité" selon les dires de Marquinhos, les champions de France ont désormais peu de chances de se voir reléguer en C3. Après ce match, qui, pour le capitaine parisien, a "fait du bien à toute l’équipe" , il est en effet peu probable que ce scénario arrive. Car avec le goal-average particulier sur Leipzig et Manchester United en poche, les Parisiens n’ont désormais besoin que d'un nul lors de la dernière journée de la phase de groupes, contre le Basaksehir Istanbul, pour jouer les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mais, même si, comme Ander Herrera, auteur d’une belle entrée en jeu, les Parisiens peuvent s'estimer "fiers de leur grosse performance", un non-match mardi prochain lors de la réception du club turc n’est pas à exclure. Et cela, le Paris Saint-Germain semble désormais en être conscient. Non, l'heure n’est pas encore à la fête pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Comme l’a résumé Thomas Tuchel avec une expression on ne peut plus : "Presque enceinte, c’est pas enceinte. Donc non, presque qualifié, ce n’est pas qualifié". Au PSG de rester sur le droit chemin.