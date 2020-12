Thomas Tuchel devrait privilégier un milieu à trois avec Leandro Paredes, Marco Verratti et Rafinha, dont les dernières sorties face à Manchester United et Montpellier ont été satisfaisantes. En attaque, le technicien du PSG devrait s'appuyer sur la vitesse de Neymar et Kylian Mbappé. Dans ce schema de jeu, Moise Kean et Angel Di Maria devraient être laissés sur le banc de touche au coup d'envoi.