C'est un nom qui s'est retrouvé propulsé au coeur de l'actualité. Et pas pour de bonnes raisons. Depuis mardi soir et le match de Ligue des champions entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir, l'arbitre Sebastian Coltescu est accusé de propos racistes envers Pierre Webo, entraîneur-adjoint du club turc. Les deux équipes ont alors décidé de rentrer aux vestiaires. Le match a officiellement été reporté deux heures plus tard à ce mercredi (18h55) avec de nouveaux arbitres.