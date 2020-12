"J’ai entendu cette statistique il y a une heure et j’étais surpris". S’il connaît son effectif sur le bout de ses doigts, Thomas Tuchel n’a pas dû faire attention aux huit dernières feuilles de match de Kylian Mbappé en Ligue des champions. Car, aussi fou que cela puisse paraître, le Français n’a plus marqué depuis tout ce temps. La dernière fois, c'était en décembre 2019 face à Galatasaray (5-0). Une éternité et une vraie première pour lui, révélé avec Monaco dans la plus belle compétition européenne.

"Il a tout pour marquer sur tous les niveaux, a ainsi tenu à rassurer Tuchel. […] Peut-être que c’est une bonne occasion pour mettre fin à cette période. Je ne peux pas l’expliquer, il a la qualité, la personnalité et l’expérience pour être décisif. On va essayer de le pousser au meilleur niveau possible".

Mais Tuchel a aussi admis que cette absence de but pesait lourd dans le bilan parisien cette saison. "C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous n’avons que 6 points, a-t-il avancé. C’est trop long pour nous". Sûr que Kylian Mbappé est du même avis. Et quel plus bel écrin pour faire coup double qu’Old Trafford ? Pour ainsi mettre fin à cette anomalie statistique en marquant son 100e but avec le PSG et aider son club à rallier les 8es de finale.

