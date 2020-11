Il y aura certainement un sourire et un petit clin d'œil au moment de la poignée de main. La tension n'efface pas les souvenirs. Zinedine Zidane et Antonio Conte en ont en commun après avoir disputé 131 matches ensemble sous le maillot de la Juventus Turin entre 1996 et 2001. Il y a en de bons, avec notamment deux titres de champion d'Italie. Et de moins bons, avec deux finales de Ligue des champions perdues consécutivement en 1997, face au Borussia Dortmund (3-1), et 1998, face au Real Madrid (1-0).

Mais il reste surtout le plaisir d'avoir évolué ensemble dans ce milieu de terrain qui faisait la force des Bianconeri à l'époque. "A la Juve, je jouais avec lui, Deschamps et Davids, se souvenait Conte, alors entraîneur de Chelsea, lors d'un match d'International Champions Cup face au Real Madrid de Zidane en 2016. Un beau milieu de terrain, non ? On courait pour lui et c'était fantastique parce quand il avait la balle, il pouvait se passer n'importe quoi : c'était un génie." "J'ai passé du temps en tant que joueur avec lui, c'était notre capitaine, un joueur important, c'était un leader", se remémorait pour sa part Zidane lundi, à la veille du choc entre le Real et l'Inter.

L'évidence Conte, la surprise Zidane

Vingt ans plus tard, les deux pièces essentielles de l'entrejeu turinois de l'époque vont se retrouver dans un duel par bancs interposés. Un choc de coachs pas forcément facile à voir venir du temps où ils étaient joueurs. "Sur Antonio, j'aurais parié quelques billets, a reconnu leur ancien coéquipier Alessio Tacchinardi dans La Gazzetta dello Sport. Lui était entraîneur déjà sur le terrain et donnait l'exemple à tous. Un leader silencieux, comme 'Zizou', sur qui au contraire je n'aurais jamais misé. Jamais je ne me serais attendu à le voir comme entraîneur et on parle maintenant d'un de ceux qui a remporté le plus de titres dans le monde."

Zidane entraîneur, cela en a surpris plus d'un. Le Français est devenu l'une des références du métier en remportant trois Ligues des champions avec l'équipe première du Real (2016, 2017, 2018) après avoir fait ses gammes avec la réserve. Dans son apprentissage du métier, l'ancien meneur de jeu des Bleus aurait d'ailleurs pu s'inspirer de son ex-coéquipier à la Juve. "Le fait qu'il soit passé entraîneur et qu'il soit toujours un leader aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, a affirmé Zizou au sujet de Conte devant la presse lundi. L'anecdote, c'est que quand je me suis préparé en tant qu'entraîneur, je devais aller le voir à la Juve, mais au dernier moment, ça ne s'était pas fait."

Tout les oppose, ou presque

Zidane serait peut-être devenu un coach différent s'il avait côtoyé Conte en tant qu'entraîneur. Sur le plan tactique, le Français et l'Italien n'ont pas grand-chose en commun. Zidane fait souvent évoluer son système pour mieux s'adapter à l'adversaire et s'appuie de façon quasi-exclusive sur une ligne défensive à quatre éléments. Conte, lui, a toujours été un adepte de la défense à trois dans le 3-5-2 qu'il a mis en place à la Juventus, en équipe d'Italie, malgré un passage temporaire au 4-3-3, à Chelsea ou à l'Inter. Il est aussi plutôt du genre à imposer son propre style quelle que soit l'opposition.

Les tacticiens s'opposent, les managers aussi. Zidane le flegmatique et Conte le volcanique n'ont pas vraiment la même approche dans la communication avec les médias ou au sein de leur groupe. "Conte et Zidane aujourd'hui sont des entraîneurs top qui montrent comment on peut gagner de façons différentes, résume Tacchinardi, qui voit malgré tout certaines similitudes entre les deux techniciens. Ils ont transmis à leurs équipes leurs propres caractéristiques de joueurs. Et puis ils ont un charisme unique qui est leur arme en plus."

Un avenir incertain en commun

Zidane et Conte partageront un autre point commun au moment de se retrouver mardi soir. Celui d'être sous pression après un début de campagne européenne décevant. Le Real du Français est dernier du groupe B après une surprenante défaite à domicile face au Shakhtar Donetsk (2-3) et un nul miraculeux arraché à Mönchengladbach (2-2). L'Inter de l'Italien n'est pas beaucoup mieux lotie avec deux nuls face aux clubs allemand (2-2) et ukrainien (0-0). C'est peu de dire que la double confrontation entre les Merengue et les Nerazzurri déterminera grandement l'avenir européen des deux formations.

Et peut-être davantage. Zidane semblait déjà menacé avant de se donner une bonne bouffée d'air frais grâce à la victoire du Real à Barcelone dans le Clasico (1-3). Conte, lui, avait laissé planer le doute concernant son avenir à l'issue de la saison passer avant de décider de rester sur le banc milanais. Mais il traverse une période délicate avec les difficultés de son équipe sur la scène européenne, couplées à une décevante 6e place en Serie A. Les deux hommes seront sous pression au moment de leurs retrouvailles. Mais ils ne manqueront certainement pas d'évoquer quelques souvenirs du passé pour autant.

