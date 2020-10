"Je suis responsable et je dois chercher des solutions, a ainsi expliqué Zidane après la rencontre. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Ils sont sur le terrain et ont besoin de solutions (...) Nous avons manqué de confiance. Je vais devoir réfléchir encore et encore. Ce n'est pas normal." Questionné sur les changements effectués, le technicien français a évoqué "l'accumulation de matchs" et des "des joueurs qui ne se reposent jamais".