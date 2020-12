Manquant clairement de liant collectivement, les Rennais ont dû s'en remettre à des éclairs individuels, sans parvenir à inscrire leur troisième but de la compétition. Avant le but russe, la meilleure action a même été à mettre à l'actif de Krasnodar. Romain Salin, pour sa première en Ligue des champions, avait retardé l'échéance, se montrant décisif devant Marcus Berg, auteur d'une frappe du gauche en pivot (37e). Mais dans le second acte, le portier breton n'a rien pu faire, lorsque l'attaquant suédois, lancé en profondeur, est parvenu à prendre de vitesse Damien Da Silva, avec une certaine facilité, pour trouver la faille, de l'extérieur du droit (71e, 1-0).