Thomas Tuchel. : "On a eu beaucoup de phases difficiles cette saison, bien sûr pendant cette campagne en Ligue des champions, mais on a eu aussi des phases où on n'a pas trop mal joué mais sans résultats. C'est facile maintenant de dire que c'est le match-référence, mais bien sûr, on a fait une grande performance, presque un match parfait, sans ballon et avec ballon, c'est pour ça que nous sommes vraiment très contents, et nous sommes heureux de finir premiers du groupe."

T.T. : "Honnêtement, on n'a pas essayé de rester et de forcer le "focus" sur le sport. On a laissé cette situation se calmer un peu, mais en même temps on a beaucoup parlé de ça. Cela a continué aujourd'hui (mercredi), on a déjeuné ensemble, on n'a pas parlé de sport, de ce match parce qu'on l'avait préparé hier (mardi) et j'ai eu confiance dans le fait qu'ils n'avaient pas oublié l'objectif. C'est pour ça qu'à un moment, c'était nécessaire de ne pas forcer la concentration, de ne pas forcer l'enjeu sportif. J'ai eu conscience de la nécessité d'en parler hier, d'avoir beaucoup de respect pour l'avis de chaque joueur, et ça aussi c'est une bonne dynamique et une situation très importante dans une équipe. Il y a aussi des choses plus importantes que le foot, que le sport, et on a laissé faire, on a géré tranquillement, avec beaucoup de confiance pour les joueurs, et ils ont montré qu'à la fin c'était possible de faire un bon match."