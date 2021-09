Des débuts tonitruants. Auteur de quatre buts pour son tout premier match de Ligue des champions, Sébastien Haller a marqué les esprits avec l'Ajax Amsterdam. Et après un parcours atypique, l'attaquant franco-ivoirien espère confirmer mardi face au Besiktas Istanbul. Contre le Sporting Portugal (5-1), l'international de 27 ans a marqué le seizième quadruplé de l'histoire de la C1 depuis qu'elle a été rebaptisée Ligue des champions (1992). Le dernier en date avait été inscrit par Olivier Giroud avec Chelsea sur la pelouse de Séville (4-0) le 2 décembre dernier.

Les statisticiens se sont empressés de souligner que le précédent joueur à avoir réussi pareille performance pour ses débuts en Ligue des champions était Marco Van Basten avec l'AC Milan face à Goteborg en 1992. A une grande différence près : au moment de ses "débuts", le Néerlandais avait déjà gagné deux C1, dans l'ancien format de "Coupe d'Europe des clubs champions", en 1989 et 1990...

Acheté 22,5 millions en janvier dernier

"Je me souviens de cette performance de Marco, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, a souligné l'entraîneur de l'Ajax Erik ten Hag. Cela montre combien la performance de Sébastien est historique mais, surtout, cela met en évidence toutes ses qualités : son physique puissant, son positionnement, son sens du but et sa grande force mentale." Voici les raisons pour lesquelles l'Ajax n'avait pas hésité à déposer 22,5 millions d'euros pour acquérir Haller en janvier dernier, en provenance de West Ham. Un transfert qui a fait de l'ancien international Espoirs français, né à Ris-Orangis en banlieue parisienne, le recrutement le plus onéreux de l'histoire de l'Eredivisie.

S'il a inscrit 11 buts en Championnat des Pays-Bas au printemps, Sébastien Haller n'avait pu évoluer sur la scène européenne, en Ligue Europa, son nouveau club ayant... oublié de l'inscrire sur la liste des joueurs éligibles pour cette compétition. Cette saison, le joueur formé à l'AJ Auxerre en est à cinq buts (et deux passes décisives) en sept matches de Eredivisie. Et donc quatre en Ligue des champions en 90 minutes.

Sébastien Haller n'était pas un inconnu aux Pays-Bas puisqu'il avait porté le maillot du FC Utrecht (50 buts de 2014 à 2017) avant de faire le bonheur de l'Eintracht Francfort (2017-2019) où West Ham était allé le chercher pour 50 millions d'euros. Et après deux saisons mitigées en Premier League (10 buts en 48 matches), l'Ajax a donc eu la bonne idée eu le relancer pour en faire l'un des buteurs les plus tendance du moment.

De quoi donner des regrets au sélectionneur français Didier Deschamps qui n'a jamais convoqué ce joueur qui a évolué dans toutes les catégories de jeunes avec la France ? Haller, lui, a préféré opter pour la Côte d'Ivoire. "Arrive un moment où il faut faire un choix. Il faut regarder (la concurrence) à ta position et aussi être honnête avec soi-même", expliquait récemment au magazine So Foot celui qui a grandi en France mais dont les parents sont Ivoiriens.

"Quand j'ai inscrit mon premier but avec les Eléphants face à Madagascar (en novembre dernier), j'ai ressenti quelque chose de spécial. J'étais simplement heureux", a-t-il dit. Dans une sélection qui compte déjà Serge Aurier, Éric Bailly, Wilfried Zaha et Nicolas Pépé, Sébastien Haller sera une arme supplémentaire dans l'arsenal du sélectionneur Patrice Baumelle pour tenter de remporter la Coupe d'Afrique des nations en janvier et février prochains. Mais d'abord, il y a l'Ajax, très ambitieux cette saison en Ligue des champions, dans un groupe C très équilibré. Surtout si Sébastien Haller continue d'empiler les buts.

