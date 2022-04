clairement le plus apporté", a-t-il confié ce mardi à Etienne Capoue a connu les meilleurs entraîneurs de la planète football. Sélectionné en Bleu à sept reprises par Didier Deschamps (2012-2013), le milieu de terrain de 33 ans a aussi joué sous les ordres de Mauricio Pochettino entre 2014 et 2015 à Tottenham. Depuis l'été dernier, l'ancien Toulousain évolue à Villarreal sous la coupe d'Unai Emery, l'entraîneur qui lui a "", a-t-il confié ce mardi à L'Equipe avant Bayern Munich-Villarreal (quart de finale retour de Ligue des champions).

Ad

"C'est un entraîneur, une encyclopédie du football. Tactiquement, il a toujours un coup d'avance. A l'entraînement, on travaille des tactiques et je me dis : 'Si ça, ça marche ce week-end, c'est fort'. Et c'est ce qui se passe. Le coach est trop intelligent. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi dans les grands clubs où il est passé. Si tous les joueurs étaient aussi investis que lui, il serait bien plus reconnu, a-t-il ajouté. J'ai sauté des classes avec lui. Avec Unaï, j'ai appris le football à 33 ans."

Ligue des champions Villarreal, la discrétion au service de la culture de l’effort IL Y A 6 HEURES

Ligue des champions "Il ne faut pas plaisanter avec nous" : Le Bayern veut remettre les pendules à l'heure IL Y A 13 HEURES