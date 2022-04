C'était un soir de premières pour le Bayern Munich ce mercredi. Invaincu depuis le coup d'envoi de la Ligue des champions version 2021-22, le champion d'Allemagne en titre s'est fait surprendre, à la surprise générale, à Villarreal (0-1) . Et fait inhabituel pour la meilleure attaque de Bundesliga (85 réalisations) : elle n'a pas trouvé le chemin des filets en C1 pour la première fois de la saison, après avoir inscrit 30 buts à l'occasion de ses huit derniers matches européens.

Les Bavarois, qui avaient aligné quatre joueurs français au coup d'envoi (Hernandez, Upamecano, Pavard et Coman), peuvent s'en prendre à eux-mêmes d'abord. Mais également aux hommes d'Unai Emery qui se sont montrés généreux et fortement inspirés. Car outre l'unique but signé Arnaut Danjuma, Villarreal aurait pu prendre le large si la tentative de Gerard Moreno n'avait pas trouvé le poteau, sans compter le but refusé à Francis Coquelin avant la pause.

"Nous ne sommes pas totalement satisfaits du résultat, car il aurait pu être plus sévère, soulignait Dani Parejo sans langue de bois à Movistar. Ils se sont à peine créé des occasions. Et nous, on a eu quatre ou cinq opportunités très nettes. Nous avons battu l'une des meilleures équipes au monde et nous avons été bien supérieurs". De son côté, l'entraîneur bavarois ne démentait pas totalement l'analyse du milieu de terrain adverse.

"C'est une défaite méritée, nous n'avons pas été bons, a remarqué Julian Nagelsmann sur DAZN. En première période, nous avions trop peu d'énergie. Nous ne nous sommes pas créé d'occasions et nous avons abandonné le contrôle du ballon. Sur l'erreur de Manuel Neuer (ndlr : mauvaise relance) nous avons eu de la chance." Thomas Müller a aussi reconnu la supériorité de Villarreal sur cette première manche.

Villarreal n'est pas un adversaire contre lequel on peut se promener

"Nous n'avons pas réussi à livrer le match que nous voulions. Offensivement, il nous a manqué de l'explosivité. On accepte ce 1-0, si cela avait mal tourné, le score aurait pu être plus élevé. On a vu que Villarreal n'est pas un adversaire contre lequel on peut se promener, contrairement à ce que disaient certains médias. Nous devons nous préparer pour le match retour et prendre notre revanche", a indiqué le champion du monde allemand.

Empêtré dans un litige en Bundesliga pour avoir joué quelques secondes à douze contre onze face à Fribourg (4-1) le week-end dernier, le Bayern Munich devra vite se remobiliser dans une semaine à l'Allianz Arena. Et l'adversaire sera plus difficile à bouger que Salzbourg largement battu (7-1) courant mars. Les coéquipiers de Robert Lewandowski l'ont appris à leurs dépens ce mercredi soir.

