"On joue gros, on joue notre avenir en Ligue des champions. Après avoir perdu deux matches, on doit gagner, il n'y a pas d'autre solution. On doit gagner pour conserver des chances de qualifications (pour les 8es de finale)". Ronald Koeman n'y est pas allé par quatre chemins, mardi, en conférence de presse d'avant-match. En cas de revers mercredi au Camp Nou, contre le Dynamo Kiev, les chances du Barça d'accéder au 8es de finales seraient très réduites : seuls Newcastle en 2002 et l'Atalanta Bergame en 2019 ont réussi à passer la phase de groupes après avoir perdu leurs trois premiers matches.

on ne peut pas exiger de gagner la Ligue des champions dès cette année

"Avec les joueurs qui reviennent de blessure, on pourra rivaliser, oui. Mais on ne peut pas exiger de gagner la Ligue des champions dès cette année. Nous, on essaie d'arriver au niveau des autres équipes, avec des jeunes, avec des joueurs qui reviennent de blessure... On est sur le bon chemin, mais il y a encore des différences", a souligne Koeman.

"Les autres équipes ont beaucoup progressé, pendant que ces cinq dernières années, le Barça, lui, a régressé. J'ignore pourquoi, je ne peux m'exprimer que sur la période où j'ai été sur le banc. Mais c'est la réalité. Il y a des équipes qui ont des effectifs de 23 internationaux. Tout cela joue, forcément...", a pointé le technicien néerlandais.

