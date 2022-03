Hold-up portugais à Amsterdam ! Benfica a éliminé l'Ajax en huitièmes de finale de Ligue des Champions, mardi soir, sur la plus petite marge (0-1). Darwin Nunez a inscrit l'unique but de la rencontre sur la première tentative cadrée des siens, ultra dominés pendant plus de 90 minutes par des Néerlandais imprécis. Les Lisboètes retrouvent les quarts de la compétition pour la première fois depuis sept ans.

Il n'y aura pas d'épopée ajacide comme en 2018-19. Les hommes d'Erik ten Hag ont payé cher leur manque de réalisme sur leur pelouse face à de solides portugais. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, pourtant. Les Néerlandais ont tenté 16 frappes, mais cadré que deux fois.

Benfica a subi, a cravaché pour garder sa cage inviolée et sa résilience a finalement été récompensée dans les quinze dernières minutes de la rencontre. Darwin Nunez a devancé André Onana, sorti à retardement sur un coup franc tiré côté droit, et placé un coup de casque dans le but vide (1-0, 77e). La première frappe cadrée des Lisboètes !

Ajax v Benfica Crédit: Getty Images

But refusé pour Haller

L'Ajax avait largement dominé le premier acte et pensait même avoir ouvert la marque au bout de six minutes par l'intermédiaire de Sébastien Haller. Le Français, onze réalisations en Ligue des Champions cette saison, a repris victorieusement un centre de Dusan Tadic, mais il était en position de hors-jeu.

Le Serbe a été omniprésent, délivrant plusieurs bons ballons (2e, 18e, 29e), secondé par un virevoltant Antony. C'est Ryan Gravenberch qui s'est procuré la meilleure occasion, d'une frappe lointaine déviée du bout des doigts par Odysséas Vlachodímos (35e).

Si les Ajacides se sont calmés dans le second acte, ils demeuraient clairement un cran au-dessus (69% de possession au coup de sifflet final !). Mais dominer n'est pas gagner, et Benfica l'a compris. Regroupés dans leur surface, les Lisboètes ont tenu bon malgré les cartouches offensives lancées par ten Hag en fin de match, arrachant contre toute attente leur première qualification en quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne depuis la saison 2015/16.

