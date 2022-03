Joao (ndlr : Felix) fait un bel appel et je vois que Lodi est tout seul au second poteau, a-t-il raconté au micro de Canal Plus. Après, on a croisé les doigts parce que j'ai centré du pied droit mais c'était parfait." Comme un poisson dans l'eau. A la pointe de cet Atlético redevenu machine à déjouer, Antoine Griezmann avale les kilomètres, onze au total à Old Trafford lors de la victoire madrilène . Tour-à-tour, il joue arrière droit, milieu récupérateur, milieu droit et attaquant de soutien. Grizou est partout, inlassable combattant au milieu des gladiateurs colchoneros. Mais parce qu'il n'est pas que ça, au bout d'une action collective d'une grande classe, c'est lui qui, de son mauvais pied, trouve Lodi au second poteau pour le seul but du match. Un éclair de génie qui a tout changé : ", a-t-il raconté au micro de Canal Plus.

Antoine Griezmann (Atlético) face à Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Avec deux buts et deux passes décisives, il est impliqué sur quatre des six buts inscrits à l'extérieur par l'Atlético en Ligue des champions cette saison. Au coeur d'un exercice pénible où son rendement, affecté par les blessures, n'a pas correspondu à son statut, Griezmann garde des standards élevés en Ligue des champions et signe son retour au meilleur des moments. "Ca va bien, en pleine forme. Contre le Bétis, j'ai très bien joué et ce soir, j'ai presque fini le match, a-t-il savouré après la rencontre. C'est parfait pour moi, j'ai les jambes. J'ai traversé une période difficile, parce que pour la première fois, j'étais loin des terrains mais c'est bon, je suis en pleine confiance."

Ca fait un mois qu'on va mieux

Lui qui n'a plus marqué depuis deux mois, et qui n'avait joué que trois matches depuis le 12 décembre, semble enfin apercevoir le bout du tunnel. Thomas Lemar victime d'une rechute de sa blessure à la cuisse droite, Angel Correa longtemps incertain en raison d'une grosse contusion à un pied et Yannick Carrasco suspendu, l'ancien du FC Barcelone devait retrouver de son influence. A ce titre, sa mission à Old Trafford est réussie. Sa chevauchée balle au pied conclue par une passe décisive pour Thomas Lemar avait déjà annoncé son réveil face au Bétis.

Griezmann redevient peu à peu celui sur lequel tout reposait lors de sa première aventure à l'Atlético. Voilà qui tombe plutôt bien alors que, dans le même temps, l'équipe de Diego Simeone retrouve son ADN. "Défensivement, c'est costaud, c'est notre style de jeu, on est sur le bon chemin. Ca fait un mois qu'on va mieux, a poursuivi le champion du monde. Le déclic date de notre match à Osasuna, on avait besoin de nous retrouver défensivement. On adore être chiant et pénible. Et comme on a des joueurs de qualité devant pour faire la différence…" Un bloc compact, Griezmann chef d'orchestre : la bonne vieille recette remise au goût du jour en quelque sorte.

