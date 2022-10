PSG-OM au Parc des Princes dimanche 16 octobre. Paris mène 1-0 et l'OM, muselé tactiquement, vit une seconde période frustrante. Mais avec un seul but d'écart, tout reste possible. Jusqu'à ce que Samuel Gigot dégoupille à la 72e minute pour arracher le ballon avec la cheville de Neymar sur un tacle peu maîtrisé. Marquinhos se jette sur le défenseur marseillais pour le bousculer et lui glisser quelques mots doux, histoire de venger son compatriote. Mattéo Guendouzi se rue alors sur le capitaine parisien.

Ad

Quiconque a déjà consacré un moment de son week-end à regarder l'OM jouer la saison dernière s'attend alors à une intervention musclée de l'international français. Ou au moins quelques tensions. A la place, il choisit de retenir Marquinhos, s'interpose et calme le jeu. A la caméra, on ne l'a même pas vu adresser la parole à Clément Turpin. Si la scène est anecdotique, elle reste symbolique de sa saison en cours.

Ligue des champions Pourquoi l'OM a tant de mal à marquer IL Y A 35 MINUTES

"L'OM peut nourrir des regrets, mais cette défaite a quelque chose aussi de logique"

Le gamin a grandi

Pour autant, personne n'oserait considérer Guendouzi comme un joueur apaisé. Régulièrement les bras en l'air à réclamer un hors-jeu, une faute, ou juste pour se faire entendre, l'ancien du centre de formation des Merlus n'est pas devenu un enfant de chœur. Mais qu'elles semblent lointaines les années Arsenal, lorsqu'il avait porté sa main à la gorge de Neal Maupay lors d'un match contre Brighton. Ou celles du FC Lorient et des tensions avec Mickaël Landreau, alors son entraîneur.

Aujourd'hui, il semble avoir canalisé une partie de cette frustration, sans pour autant renier sa nature. Celle d'un joueur qui en veut. Igor Tudor apprécie : "C'est un joueur de caractère et j'aime les joueurs de caractère. (...) C'est quelque chose qui me plait. C'est quelqu'un qui est toujours positif, qui veut toujours bien faire, ça influe vraiment sur le groupe. C'est un privilège de l'avoir avec nous". Le genre de joueur qu'on adore avoir avec soi, et contre qui on déteste jouer.

Mattéo Guendouzi sous les couleurs de Lorient face au PSG en Ligue 1, en décembre 2016. Crédit: Getty Images

Le Croate aurait-il trouvé la recette pour s'adresser à l'homme ? Elle vient peut-être de là, la clé pour Guendouzi, de son coach. Régis Le Bris, qui l'a connu au centre de formation à Lorient, s'était vanté de "trouver la bonne fréquence" pour lui parler. A un moment où le jeune Mattéo était "un peu foufou, peut-être pas dans le bon cadre" selon les mots de l'intéressé au micro de beIN Sport. Comparer les deux situations serait tiré par les cheveux, l'analogie a le mérite d'exister.

Coupe du Monde en vue

"Depuis un certain moment, j'ai pris beaucoup de maturité. Avoir porté le brassard de capitaine ça aide", s'est confié Guendouzi. Cette énergie à poursuivre les arbitres et les adversaires économisée, il peut la réinvestir. Et cette saison, il le fait bien.

Positionné par Igor Tudor en soutien de l'attaquant, souvent Alexis Sanchez, il est au four et au moulin. Quand il ne se projette pas pour apporter du danger, avec ou sans ballon, il n'hésite pas à donner un coup de main derrière. Même s'il a parfois montré ses limites à ce poste, les deux derniers matches sans but de l'OM en parlent mieux qu'un long discours.

La crise de résultats de l'OM est-elle inquiétante ?

Mandanda parti, Dimitri Payet rétrogradé au rang de "supersub"… et si c'était lui le véritable capitaine ? Très visible sur le terrain, la chevelure aidant, il prend ses responsabilités quand l'OM est en difficulté. Que ce soit dans le jeu, il n'hésite pas à se lancer dans de grandes chevauchées pour remonter le ballon, ou dans l'énergie, il n'est jamais avare de souffle à l'heure de remobiliser les troupes.

Avec l'officialisation de l'absence de N'golo Kanté pour la Coupe du monde au Qatar, c'est un boulevard qui s'ouvre devant Guendouzi. D'autant plus qu'il s'est montré polyvalent ces dernières saisons. L'idéal pour un Didier Deschamps encore à tâtons tactiquement ? A 23 ans, le jeune milieu de terrain est en pleine maturation. Une Coupe du monde ne ferait qu'accélérer le processus.

Ligue des champions L'OM qualifié si… IL Y A 6 HEURES