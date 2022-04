Des échauffourées, des insultes, des crachats... Au terme d'un match marqué par une tension énorme, au point de finalement exploser dans les dernières minutes, l'Atlético Madrid et Manchester City se sont quittés dans le chaos . Et pas vraiment bons amis. Un combat de chiffonniers qui s'est poursuivi dans les couloirs du Wanda Metropolitano , qui ressemblait d'ailleurs plus à une arène qu'à un stade ce mercredi soir. La police a même dû intervenir pour remettre de l'ordre... en vain.

"Nous sommes tous des footballeurs et nous savons que ce qu'il se passe sur le terrain doit rester là, a toutefois relativisé Rodri au micro de la Movistar. C'était un match très tendu avec un résultat sur le fil. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. Une petite bagarre a eu lieu... J'ai essayé de m'éloigner. Ce sont mes anciens coéquipiers et ce genre de choses n'est jamais agréable. Mais c'est juste anecdotique, et nous avons réussi à les séparer."

Interrogé lui aussi à ce sujet, Aymeric Laporte a dénoncé l'attitude "absurde" des Colchoneros. En plus de défendre ses troupes. "Il ne faut pas croire que tout a été généré par notre équipe", a prévenu le défenseur français de City. John Stones lui a emboîté le pas : "Nous savions que ce n'était pas un endroit facile où se rendre, c'est un environnement hostile, ça a été une soirée difficile autour de nous et la manière dont on s'est défendus et dont on s'est contrôlés a été incroyable", a confié le défenseur à BT Sport. Avant de poursuivre.

"On sait qu'ils essaient de faire des choses comme ça parfois et on a bien géré cela, a-t-il repris. On a gardé notre calme, c'est facile d'être entraînés dans des choses comme cela (...) Je ne veux pas m'appesantir là-dessus car sur les deux manches nous avons joué incroyablement contre une équipe expérimentée dans ce qu'elle fait."

J'ai hâte de voir ce que penses les gens après ce match

Cette fin de match chaotique proviendrait en effet de l'attitude de certains joueurs de City qui, selon ceux de l'Atlético, perdaient trop de temps en fin de match en restant par terre. "Aujourd'hui, cela s'est vu, a accusé Koke. Souvent, c'est nous qui recevons les critiques. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que l'équipe a produit (...) Ils se sont jetés par terre uniquement pour perdre du temps. J'ai hâte de voir ce que penses les gens après ce match..." "Il faudrait voir qui a perdu le plus de temps entre nous et eux, lui a répondu indirectement Laporte. Ils l'ont fait par le passé et les autres équipes ne se sont pas plaintes. L'arbitre est là pour arrêter les actions qui font perdre du temps."

Au sujet du carton rouge de Felipe en fin de match, Diego Simeone a donné les explications de l'arbitre : "Il m'a dit qu'il avait marché sur Foden", a expliqué le technicien des Colchoneros, filmé à de nombreuses reprises en train d'applaudir en fin de match. Ironiquement ? "Non, ce n'était pas pour la perte de temps des joueurs de City, a-t-il rectifié au micro de la Movistar. J'applaudissais les supporters parce que j'appréciais l'effort que faisait l'équipe. Comment puis-je ne pas applaudir les gens comme ça ?Je suis très déçu parce qu'on est éliminés, et je veux toujours gagner, peu importe comment. Car les victoires se célèbrent, et c'est la chose la plus importante dans le football. Comme pour tout dans la vie, j'ai des priorités. Ma priorité absolue est de gagner. Et ensuite, c'est d'être fier de ce que mon équipe produit. Je suis fier de cette équipe de l'Atlético, parce qu'elle se bat. On a notre manière de jouer, bonne ou mauvaise, mais on se bat."

Relancé sur la polémique, le "Cholo" n'a pas voulu polémiquer. "Il n'y a rien à dire sur les pertes de temps. Il y a toujours un arbitre pour gérer les règles. Félicitons l'adversaire, qui a joué un grand match et pratiqué le football auquel nous avons toujours et habitués", a-t-il reconnu. Tout est bien qui finit bien ?

