Cette fois, pas d'erreur(s). Quelques heures après avoir effectué un premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, finalement considéré comme "nul" à cause d'une erreur , l'UEFA a dévoilé le calendrier et les horaires de toutes les confrontations. L'une des plus attendues sera certaiment celle entre le PSG et le Real Madrid. Le match aller aura lieu a Parc des Princes le mardi 15 février 2022, avant un retour programmé au Santiago-Bernabéu le 9 mars. Sergio Ramos retrouvera alors son ancien stade. Et Kylian Mbappé, ce qui sera peut-être l'antre de ses exploits futurs.