La Vieille Dame s'est bien trouvée une pépite mais n'a pas encore changé son ADN. La Juventus a dû se contenter d'un match nul assez logique sur la pelouse de Villarreal, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-1). Le novice Dusan Vlahovic a frappé très fort en ouvrant le score dès les premières secondes de la rencontre et les Bianconeri semblaient supérieurs à des Amarillos sonnés. Ils se sont pourtant montrés passifs ensuite et Dani Parejo a pu égaliser (66e). Tout se jouera à Turin lors de la manche retour.

Il avait affirmé avant le match se sentir prêt pour ses grands débuts en Ligue des champions à 22 ans. Vlahovic n'a clairement pas menti. Il a douché les joueurs de Villarreal et tout le public de la Ceramica en marquant au bout de seulement 32 secondes. Lancé depuis son camp par Danilo vers la droite de la surface adverse, l'avant-centre serbe a contrôlé de la poitrine puis frappé entre Raul Albiol et Pau Torres pour tromper Geronimo Rulli (0-1, 1e).

Lo Celso touche le poteau

Cueillis à froid, les hommes d'Unai Emery ont mis une dizaine de minutes à se remettre et à entrer dans leur match. Ils ont cependant failli égaliser assez vite quand le mordant Alfonso Pedraza a récupéré le ballon à gauche de la surface des visiteurs avant de le transmettre à Giovani Lo Celso dont la reprise du gauche a heurté de plein fouet le poteau droit d'un Wojciech Szczesny complètement battu (13e). Le portier polonais s'en est mieux sorti devant sa ligne pour bloquer la vicieuse talonnade en pivot d'Arnaut Danjuma sur un centre du percutant Samuel Chukwueze (16e).

Malgré ces deux belles occasions, Villarreal a cependant continué à se montrer très méfiant face aux éventuels contres des visiteurs et a disputé la première période sur un faux rythme. La Juventus paraissait alors bien plus solide dans son 5-3-2 avec Weston Mckennie, Adrien Rabiot et Manuel Locatelli qui régnaient sur l'entrejeu mais aussi plus tranchante offensivement quand elle le voulait. Les hommes de Massimiliano Allegri ont toutefois misé sur la prudence au lieu de vouloir faire le break.

Parejo punit la Juve

Villarreal a doucement pris confiance après la pause. L'actif Lo Celso a remonté le ballon dans l'axe et décalé Pedraza sur la gauche pour un centre et une reprise de Roberto Moreno que Szczesny a réussi à bloquer (57e). Très discrets jusque-là, Etienne Capoue et Parejo ont, eux aussi, profité de la passivité des Bianconeri. L'ancien Toulousain a eu tout le temps de servir son partenaire qui s'était facilement démarqué dans le dos de Matthijs De Ligt à l'entrée de la zone de vérité et a pu égaliser d'une reprise du gauche (1-1, 66e).

En retard dans les duels car hésitants, les Turinois ont bien failli se retrouver à dix quelques minutes plus tard car Adrien Rabiot a involontairement essuyé ses crampons sur le genou gauche de Chukwueze (73e). L'ancien Parisien s'en est sorti avec un carton jaune largement mérité. Si Vlahovic a enfin pu se montrer de nouveau avec une frappe axiale de 20 mètres, Rulli s'est interposé cette fois (85e). Villarreal a aussi cherché à pousser dans une fin de match indécise mais Boulaye Dia, entré pour les derniers instants, et ses partenaires ne se sont pas procuré de réelle occasion. Les tenants de la Ligue Europa devront tout donner dans trois semaines s'ils veulent voir les quarts de finale de la C1.

Villarreal gleicht aus Crédit: Getty Images

