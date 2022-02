Il est définitivement pressé. Pour sa grande première en Ligue des champions , Dusan Vlahovic n'a pas tardé à faire parler la poudre. Sur son premier ballon et après seulement 32 secondes de jeu, il avait déjà ouvert son compteur but dans la compétition reine européenne.

Lancé en profondeur par Danilo, le prodige n'a pas tergiversé au moment de conclure, réussissant un enchaînement de classe pour finalement tromper Gerónimo Rulli avec l'aide du poteau. Le but le plus rapide de toute l'histoire de la C1 est toujours l'oeuvre de Roy Makaay après 10 secondes et 12 centièmes pour le Bayern Munich contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions 2006-2007.

Le but de Vlahovic est à revivre en vidéo ci-dessous.

