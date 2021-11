Le Bayern Munich a souffert mais il l’a fait. Dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Lucas Hernandez se sont imposés dans la douleur sur la pelouse du Dynamo Kiev (1-2). Une cinquième victoire en cinq rencontres qui assure au géant bavarois de terminer en tête du groupe E. Le Français Kingsley Coman a inscrit le second but des siens grâce à un service de son compatriote Corentin Tolisso, alors que Robert Lewandowski a marqué son 82e but en 101 matchs de C1.

Ligue des champions Une bicyclette sous la neige : Lewandowski signe un nouveau chef-d'œuvre IL Y A UNE HEURE

