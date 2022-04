Ils l'ont fait. Au bout de la nuit, Villarreal a arraché sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0, 1-1) dans les dernières minutes grâce à un contre froudroyant de Samuel Chukwueze. Une surprise énorme, un exploit colossal. Et une belle revanche. En effet, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, avait fanfaronné la veille du match. Villarreal a largement dominé le match aller, avait-il admis, mais "ils ont commis une erreur: ils nous ont laissé en vie. Et nous devons les punir pour ça".

Après la rencontre, Gerard Moreno s'est fait un malin plaisir de lui répondre : "Au match aller, nous avons commis l'erreur de ne pas les achever, et tous les commentaires autour de ça nous ont servi de motivation. Ce soir, ils ont commis l'erreur de ne pas nous tuer, et nous avons tiré profit de ça". Car les Espagnols ne sont pas arrivés à Munich pour se faire "punir". Et ils ont offert une résistance héroïque. "Ils ont fait une seule erreur : nous laisser en vie. Et nous les avons puni pour ça", a même lâché Unai Emery en conférence de presse. Nagelsmann, l'arroseur arrosé, appréciera.

On a choqué l'Europe

"Vivre cela à 36 ans dans un stade aussi beau, contre un tel adversaire, mon premier titre d'homme du match de ce niveau... je suis très heureux, s'est félicité Raul Albiol. Nous sommes une équipe qui travaille, qui se fait mal, nous n'avons pas autant d'argent que d'autres mais nous devons nous battre avec d'autres armes. Nous avons souffert, nous le savions, mais nous avons été payés en retour, nous avons sorti le Bayern."

"C'est incroyable, là on a choqué l'Europe je pense, a lâché de son côté Etienne Capoue à Canal +. On a été solides, on savait qu'on allait souffrir mais on avait un plan, c'était de les laisser venir et de bien défendre, et on savait qu'on aurait une opportunité. On l'a montré, on a tout misé sur ça, un but suffisait pour passer en demies. On est des chasseurs! (rires) Non, en fait je ne pense pas qu'on soit des chasseurs, mais on est une équipe solide, on joue avec le coeur, on profite du moment. C'est un rêve éveillé, il faut profiter du moment. On n'a pas gagné de Coupe aujourd'hui, on n'a rien gagné, on est juste en demi-finale, c'est un moment historique pour le club et pour les joueurs."

Après avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, les joueurs d'Unai Emery se donnent le "droit de rêver d'aller encore plus loin" en C1, a assuré le défenseur espagnol. Et ils auraient tort de s'en priver.

