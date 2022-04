Villarreal élimine le Bayern Munich ! Ce mardi soir, les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1), lors des quarts de finale retour de la Ligue des champions. A l'Allianz Arena de Munich, Robert Lewandowski avait mis les siens sur de bons rails (52e), avant que Samuel Chukwueze n'égalise en toute fin de rencontre (88e). Suffisant pour permettre au sous-marin jaune, vainqueur du match aller (1-0), de rejoindre le dernier carré et attendre le vainqueur du duel opposant les Portugais de Benfica aux Anglais de Liverpool.

Ad

Le Bayern Munich pensait pourtant certainement avoir fait le plus dur. Quand Robert Lewandowski, parfaitement bien lancé dans l'intervalle par Thomas Müller, avait réussi à trouver la faille, en s'aidant du poteau (52e, 1-0). Après environ 150 minutes de jeu, le meilleur buteur de cette campagne de Ligue des champions (treize réalisations) avait enfin réussi à faire sauter le verrou adverse. A ce moment-là de la partie, les Bavarois s'offraient au moins une prolongation.

Ligue des champions Le Bayern en 3-2-4-1 avec une défense 100% française IL Y A 4 HEURES

Le Bayern a tenté 23 tirs

Mais il était évident et logique que les hommes de Julian Nagelsmann avaient bien l'intention de se mettre à l'abri avant, dans un stade qui affichait enfin complet. Mais les Bavarois, malgré une très large domination (68% de possession) et un meilleur visage qu'à l'aller, se sont montrés bien maladroits devant le but. Geromino Rulli n'a été sollicité que par Jamal Musiala (29e), Lucas Hernandez (63e) ainsi que Thomas Müller (69e) mais il n'a jamais vraiment eu à trop s'employer, alors que les Munichois ont frappé à 23 reprises.

En face, Villarreal a fait preuve de patience et a procédé comme à son habitude, en bloc bas. Les hommes d'Unai Emery ont eu leur chance en contre et ont fini par la saisir. Entré en jeu à la 84e minute, Samuel Chukwueze a délivré les siens, seulement quatre petites minutes plus tard, sur un excellent service de Gerard Moreno (88e, 1-1).

Villarreal, tombeur de la Juventus au tour précédent, s'offre un nouveau géant et atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième fois, après la campagne 2005-06. Il y a seize ans, le sous-marin jaune avait été ensuite stoppé par Arsenal. Julian Nagelsmann, quant à lui, avait planté le décor, avant le coup d'envoi, il voulait "punir" son adversaire. Finalement, ce sont donc ses hommes qui l'ont été.

Ligue des champions Villarreal, la discrétion au service de la culture de l’effort IL Y A 17 HEURES