C'est un séisme que tout le monde avait vu venir. En Catalogne mais aussi dans toute l'Europe. Depuis des semaines maintenant, le risque était connu. Mesuré. Et craint par tous les supporters catalans. Il reste maintenant à constater les conséquences de ce tremblement de terre pour le FC Barcelone. Et cette fois, il faudra faire preuve de patience. Car ça ne sera pas une question de semaines. Mais de mois. Peut-être d'années. Un changement d'époque a en effet été acté à Barcelone ce mercredi soir. Rien que cela. "C'est un sacré coup de massue", reconnaît Xavi, le nouvel entraîneur blaugrana.

Pour la première fois depuis la saison 2000-2001, le Barça a été éliminé dès la phase de groupe de la Ligue des champions. A l'issue d'une sortie qui a résumé toute l'impuissance des Barcelonais dans cette édition de la Ligue des champions. Le 3-0 infligé par une équipe du Bayern Munich pourtant déjà qualifiée et assurée de finir en tête de sa poule résonne comme le symbole des maux catalans tant les coéquipiers de Memphis Depay ont affiché un visage bien triste durant cet exercice sur le Vieux Continent.

2 buts : le triste symbole d'une équipe en souffrance

Orphelin de Lionel Messi depuis cet été, le champion d'Europe 2015 a traversé cette campagne européenne en étant méconnaissable. Un chiffre pour l'illustrer ? Les Blaugrana n'ont marqué que deux buts à l'issue de cette phase de poules, soit cinq de moins que lors de leurs deux autres pires campagnes de C1 (sept buts inscrits en 1997-98 et 2009-10). Et dire qu'il y a encore quelques saisons, le club catalan était considéré comme une terreur qui faisait trembler toutes les défenses d'Europe avec ses trios de feu (ndlr : Messi-Suarez-Neymar ou avant Eto'o-Henry-Messi)…

Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, le FC Barcelone fait un retour en arrière aussi brutal que marquant. En février, le club catalan sera en effet en Ligue Europa, loin de la prestigieuse et lucrative Ligue des champions. "J'ai assisté à une réalité très dure aujourd'hui (mercredi), a résumé Xavi. C'est une situation triste, difficile. Mais la réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau. C'est dur, mais c'est ainsi. Il faut faire face à cette réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est la Ligue Europa".

Il faudra changer des choses, c'est clair

Nous sommes dans une situation difficile, difficile et douloureuse. Le club ne mérite pas ça", a lancé Sergio Busquets sur C'est vrai que nous ne sommes pas parmi les meilleurs, c'est une réalité", a aussi glissé Araujo sur le quotidien Sport. Plus personne ne se voile la face. Mais étant donné les résultats et le niveau affiché par l'équipe barcelonaise, il serait tout de manière difficile d'essayer de noyer le poisson. Un constat cinglant partagé par ses joueurs. "", a lancé Sergio Busquets sur Marca . "", a aussi glissé Araujo sur le quotidien Sport. Plus personne ne se voile la face. Mais étant donné les résultats et le niveau affiché par l'équipe barcelonaise, il serait tout de manière difficile d'essayer de noyer le poisson.

Cet échec va en tout cas laisser des traces. Forcément. Sur le plan économique déjà puisque le club catalan, dont les finances sont déjà dans le rouge, va devoir se passer de gains conséquents en ratant les huitièmes de finale de la C1. Mais aussi sur le plan sportif. Reste à savoir quels seront les effets à plus ou moins long terme. "Aujourd'hui une nouvelle étape commence, annonce Xavi. Ça doit être un tournant pour changer beaucoup de choses. On ne peut pas se satisfaire de cela. On doit se rebeller. La place du Barça, ce n'est pas la Ligue Europa. Son vrai visage n'est pas celui d'aujourd'hui".

Tous les Blaugrana espèrent en fait que cette élimination fera office d'électrochoc. "Je l'ai dit aux joueurs : on va démarrer une nouvelle ère pour redonner de grands espoirs et récupérer le 'barcelonisme'. (…) On va travailler pour retrouver le Barça que l'on connaît le plus vite possible, mais il faudra changer des choses, c'est clair", prévient encore Xavi. "Si c'est un pas en arrière pour se relancer alors tant mieux", conclut Sergio Busquets. Réponse dans quelques mois. En espérant que ça ne soit pas dans quelques années.

