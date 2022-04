Encore lui, toujours lui. D'un doublé exceptionnel, dont une Panenka "Zidanesque", Karim Benzema a maintenu le Real Madrid à flots sur le terrain de Manchester City en demi-finale aller (4-3) de la Ligue des champions. Avec 14 buts, le capitaine madrilène trône désormais devant Robert Lewandowski au sommet d'un classement où personne ne paraît en mesure de le rejoindre. Puisque Mohamed Salah (8 buts) dispose de trois matches, dans le meilleur des cas, avec Liverpool pour faire trembler six fois les filets.

À 34 ans, "KB9", plus fort que jamais, talonne d'un but l'attaquant polonais du Bayern Munich au palmarès des meilleurs artificiers historiques de la C1 (86 buts contre 85). Il lui reste une voire deux rencontres cette saison pour se hisser sur ce podium derrière Cristiano Ronaldo (140) et Lionel Messi (125). Deux monstres dont il s'approche des standards lors de leurs grandes années : l'attaquant français fonce au rythme effréné de 41 buts en 41 matches dans cet exercice 2021/2022.

Côté Citizens, le Brésilien Gabriel Jesus a lui inscrit son quatrième but de la saison en C1. Deux de moins que le meilleur Sky Blue, Riyad Mahrez, coincé à six unités après avoir beaucoup manqué mardi.

Classement des buteurs après la demi-finale aller City-Real

14 buts: Benzema (Real Madrid)

13 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

11 buts: Haller (Ajax Amsterdam)

8 buts: Salah (Liverpool)

7 buts: Nkunku (RB Leipzig)

6 buts: Arnaut Danjuma (Villarreal), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mahrez (Manchester City), Mbappé (Paris SG), Nunez (Benfica), Sané (Bayern Munich)

5 buts: Messi (Paris SG), Roberto Firmino (Liverpool)

4 buts: Gabriel Jesus (Manchester City), Goncalves (Sporting Portugal), Griezmann (Atlético Madrid), Müller (Bayern Munich), Werner (Chelsea)

3 buts: Adeyemi (RB Salzbourg), André Silva (RB Leipzig), Berghuis (Ajax Amsterdam), David (Lille), Díaz (Liverpool), Dybala (Juventus Turin), Dzeko (Inter Milan), Foden (Manchester City), Gnabry (Bayern Munich), Haaland (Dortmund), Havertz (Chelsea), Malen (Dortmund), Mané (Liverpool), Okafor (RB Salzbourg), Paulinho (Sporting Portugal), Reus (Dortmund), Rodrygo (Real Madrid), B. Silva (Manchester City), Sterling (Manchester City), Vanaken (Club Bruges), Vinícius Júnior (Real Madrid), Yaremchuk (Benfica), B. Yilmaz (Lille), Zapata (Atalanta Bergame)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus)

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 140 buts

2. Lionel Messi (Paris SG) 125

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 86

4. Karim Benzema (Real Madrid) 85

5. Raul 71

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thomas Müller (Bayern Munich) 52

8. Thierry Henry 50

9. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48

. Andrei Shevchenko 48

(Avec AFP)

