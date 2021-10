Il n'y a pas eu match. On pourrait même parler d'une démonstration, tant l'Ajax Amsterdam a dominé le Borussia Dortmund ce mardi soir (4-0), lui infligeant une claque qui pourrait penser dans la course à la première place, voir celle à la qualification. Impressionnants, les coéquipiers de Sébastien Haller, une nouvelle fois buteur (son sixième en C1 cette saison !), ont terrassé ceux d'Erling Haaland.

Dans une Johan Cruyff Arena aux anges, l'Ajax a donc brillé de mille feux. Trois matches et trois succès, avec un dernier dans ce qu'on présentait pourtant comme la finale pour la première place du groupe C. Mais le club néerlandais a frappé à quatre reprises, grâce notamment à Blind (25e) et Antony (57e). Et voilà l'Ajax très proche de retrouver les huitièmes de finale de Ligue des champions, trois ans après avoir atteint les demi-finales en 2019. Dans l'autre rencontre, qui opposait les deux perdants des deux premières journées, c'est le Sporting Portugal qui s'est relancé 4-1 sur le terrain de Besiktas.

