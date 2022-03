Paris a craqué, Paris a sombré. Le PSG s'est incliné de manière incroyable sur la pelouse du Real Madrid en huitième de finale retour et est éliminé de la Ligue des champions, mercredi soir (3-1). Malgré leur succès au match aller (1-0) et l'ouverture du score de Kylian Mbappé dans cette seconde manche (39e), les Parisiens se sont effondrés quand Karim Benzema a sanctionné une erreur de Gianluigi Donnarumma (61e). L'avant-centre madrilène a même claqué deux autres buts en quelques secondes (76e et 77e) pour envoyer les Merengue en quarts de finale.

Cinq ans plus tard, cette double confrontation a finalement pris des allures de Remonta. Sauf que cette fois, elle a mis beaucoup de temps à se dessiner car Paris gérait les débats. Certes, avec Toni Kroos aligné en sentinelle, les Merengue ont voulu entrer tout de suite très fort dans le match en pressant haut. Les Parisiens ont cependant parfaitement résisté aux intentions adverses dans le premier quart d'heure avant de mettre le pied sur le ballon grâce à la maîtrise technique de Leandro Paredes, Marco Verratti et surtout Neymar et Lionel Messi.

Et pourtant il y a eu Mbappé...

Alors que La Pulga s'était enfin hissée au niveau de jeu attendu, Mbappé a fait peser la menace sur la défense madrilène grâce à sa vitesse et alerté Thibaut Courtois (8e, 13e). Benzema a bien sollicité Donnaruma d'une superbe frappe enroulée que le portier italien a détournée du bout des gants (25e) mais le PSG a conservé l'ascendant et Messi a mis le feu devant la cage de Courtois (31e). Mbappé a ensuite cru ouvrir le score mais son passeur Nuno Mendes était hors-jeu (34e). Parfaitement lancé sur la gauche par Neymar depuis son camp, le Français est revenu à la charge avec davantage de réussite et a ouvert le score d'un tir rasant entre Courtois et son poteau droit (0-1, 39e).

