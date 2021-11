Chelsea se contente du strict minimum. Ce mardi soir, les Blues se sont imposés sur la pelouse de Malmö d'une courte tête (0-1), lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. A l'Eleda Stadion, l'unique but de Hakim Ziyech (56e) a donc été suffisant. Au classement du groupe H, les hommes de Thomas Tuchel, toujours deuxièmes, comptent désormais le même nombre de points (9) que la Juventus, qui accueille le Zenit (21h). De son côté, Malmö, avec cette quatrième défaite, reste bon dernier.

Ad

Malgré cinq buts inscrits lors de ses trois premiers matches, Chelsea ne fait clairement pas partie des meilleures attaques de la compétition, depuis le début de la saison. Pour cette nouvelle rencontre, les Blues devaient faire sans Romelu Lukaku, Timo Werner, Mason Mount ou bien encore Mateo Kovacic. Mais cela n'a pas pour autant empêché les hommes de Thomas Tuchel de prendre les choses en main, comme lors du match aller, cette fois plus largement remporté (4-0).

Premier League 7-0 : sans Lukaku ni Werner, la machine Chelsea broie Norwich et garde les commandes 23/10/2021 À 13:21

Ziyech a retrouvé le chemin des filets

Pour ce second acte, si l'écart a donc été moindre, au niveau du tableau d'affichage, Edouard Mendy a pourtant passé une soirée particulièrement tranquille, avec pas la moindre intervention à effectuer, malgré un total de quatre tentatives pour les Suédois. Malmö devra donc encore patienter pour espérer inscrire son premier but dans cette campagne européenne. En face, les Blues, qui ont monopolisé le ballon (73% de possession), ont frappé à 22 reprises, pour onze tentatives cadrées.

Hakim Ziyech Crédit: Getty Images

Pas forcément en confiance ces derniers mois et surtout muet depuis le 11 août dernier, Hakim Ziyech a fini par débloquer la situation, peu avant l'heure de jeu, après un très bon service de Callum Hudson-Odoi (56e, 0-1). Un but intervenu dans une seconde période bien moins emballante que la première. Et surtout, pendant plus de 50 minutes de jeu, Johan Dahlin a longtemps retardé l'échéance, comme devant César Azpilicueta (13e), Ziyech (16e, 21e), Kai Havertz (29e), Andreas Christensen (32e), Marcos Alonso (32e, 35e) ou bien encore Ruben Loftus-Cheek (54e).

Avant d'avoir bien moins de travail ensuite, alors que Chelsea s'est contenté de gérer ce petit but d'avance, même si Thiago Silva a sollicité le défenseur bosnien Anel Ahmedhodzic sur sa ligne (68e), alors que Havertz a une dernière fois trouvé les gants du portier adverse (78e). Chelsea, tenant du titre, se contentera donc largement de cette troisième victoire et peut désormais plus que jamais envisager les huitièmes de finale.

Ligue des champions Lukaku touché à la cheville et absent "quelques jours" selon Tuchel 20/10/2021 À 20:04