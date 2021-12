Il n'est pas vraiment adepte de la langue de bois. Quand Thomas Müller a quelque chose à dire, il ne tourne généralement pas autour du pot et il l'a encore prouvé mercredi. Buteur lors de la large victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone (3-0), l'international allemand est revenu sur l'élimination de ses adversaires dès la phase de poules , une première depuis 20 ans (saison 2000-2001) pour les Catalans. Et il a émis un jugement lapidaire mais difficilement contestable sur les joueurs de Xavi.

"Le Barça ne peut pas faire face à l'intensité. Techniquement et tactiquement, ils ont tout, avec de grands joueurs. Mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau", a ainsi considéré Thomas Müller au micro de DAZN. Il faut dire que, tant au match aller qu'au retour, les Bavarois n'ont pas eu à forcer leur talent pour mettre au pas les Catalans.

Thomas Müller et Kingsley Coman face à Barcelone en 2021 Crédit: Getty Images

Et l'attaquant a de quoi étayer son opinion, lui qui était aussi présent voici un peu plus d'un an quand le Bayern avait infligé une correction mémorable au Barça (8-2) au Final 8 de la C1 à Lisbonne. Physiquement, les Barcelonais avaient déjà explosé face à la puissance bavaroise. Et depuis, le rapport de forces n'a pas changé.

