C'était attendu par tout le monde. Et, finalement, c'est peut-être ça le pire pour le FC Barcelone. Comme si la claque face au Bayern Munich (3-0), mercredi soir , en Ligue des champions, n'était qu'une formalité. Battue, terrassée, l'équipe de Xavi a pris la porte de la C1 dès la phase de poules. Une première depuis la saison 2000-2001. Alors, forcément, le réveil est quelque peu difficile ce jeudi matin du côté de la Catalogne.

"Plus bas que terre", titre par exemple Mundo Deportivo. Le quotidien explique que faute de "football" et de "ressources", les Blaugrana ont reçu "la réalité" en plein visage face à un adversaire "supérieur". "C'est un triste adieu à la Ligue des champions", estime de son côté Sport, parlant d'une phase de groupe "désastreuse" et d'une "infériorité" évidente et éclatante face au Bayern.

Ad

Ligue des champions Balayé, le Barça doit se repenser : "Ça doit être un tournant pour changer beaucoup de choses" IL Y A 9 HEURES

En enfer

Du côté de la presse madrilène, l'humeur est forcément un peu différente après cette élimination du grand rival. Le Barça est "en enfer", peut-on lire en Une du quotidien AS, n'hésitant pas à parler d'un "désastre historique" pour une équipe reversée en Ligue Europa. Enfin, pour Marca, c'est tout simplement un grand "naufrage". "Le Barça touche le fond (...) La crise ne fait que grandir", estime le média madrilène sans trop de pitié.

L'Equipe parle d'un "cauchemar" pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Et de l'autre côté des Alpes, La Gazzetta dello Sport en tire une conclusion limpide : "L'ère du Barça est terminée". "C'est un sacré coup de massue, a J'ai assisté à une réalité très dure aujourd'hui. C'est une situation triste, difficile. Mais la réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau. C'est dur, mais c'est ainsi. Il faut faire face à cette réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est la Ligue Europa." En France,parle d'un "" pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Et de l'autre côté des Alpes,en tire une conclusion limpide : "". ", a reconnu Xavi mercredi soir après la rencontre ."

Ligue des champions Pas de miracle à Munich : le Barça se fait gifler et prend la porte IL Y A 10 HEURES