Je suis satisfait. Les deux répondent magnifiquement à cette situation. Je suis convaincu que c'était une bonne décision de partager le but" déclarait-il déjà en novembre dernier. Beaucoup pensaient qu'à ce moment de la saison, Mauricio Pochettino aurait déjà fait son choix. Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas ? Le dilemme est cornélien . D'autant plus que le technicien argentin se montre entièrement ravi de son alternance. "" déclarait-il déjà en novembre dernier.

Ad

Quelques mois plus tard, rebelote : la concurrence entre les deux portiers "aide l'équipe, augmente le niveau" assure Pochettino en conférence de presse. Mais à mesure que le PSG avance en Ligue des champions, les échéances prennent de l'importance. Et la titularisation de l'un ou de l'autre revêt une signification autrement plus lourde. À l'heure d'affronter le Real Madrid à Santiago Bernabeu, "Poche" a les cartes en mains pour un choix qui dévoilera ses intentions pour le reste de la saison. Mais lequel ?

Ligue des champions Mbappé est-il déjà le meilleur joueur de l'histoire du PSG ? IL Y A UNE HEURE

Avantage Donnarumma

Sur le plan comptable, chacun a eu sa part du gâteau. Avec une légère tendance tout de même. 15 titularisations pour l'Italien, 19 pour le Costaricien. Et sur les sept rencontres de C1 déjà disputées, trois l'ont été par le premier, quatre par le second.

Pourtant, sur le plan des performances, une dynamique se dessine en faveur de Donnarumma. Sur ses dix dernières titularisations, le champion d'Europe a encaissé seulement quatre buts. L'italien peut aussi se targuer d'un clean sheet contre le Real au match aller (1-0) et deux deux récentes bonnes performances en Ligue 1 face à Saint-Etienne (3-1) et Lille (5-1).

Donnarumma célèbe le but de Mbappé face au Real lors du match aller. Crédit: Getty Images

L'ancien de l'AC Milan dégage un sentiment de sérénité et de puissance sur sa ligne. En témoignent ses statistiques : il a conservé sa cage inviolée lors de 40% de ses rencontres. Des standards dont Keylor Navas a du mal à s'approcher cette saison. Avec 26% de clean sheets, un pion toutes les 90 minutes sur ses dix dernières titularisations, dont deux défaites et un nul sur les cinq dernières, le Costaricien n'est pas au top de sa forme. En tout cas loin de celle affichée avec Paris depuis son arrivée en 2019.

Lequel pour le Real ?

Pour autant, n'est-il pas le mieux placé pour contrecarrer les plans madrilènes ? L'ancien de la Casa Blanca connaît la maison par cœur. À Bernabeu, il est chez lui. Plusieurs des joueurs d'Ancelotti sont des amis avec qui il a partagé le vestiaire pendant cinq ans. Et inversement. Eux aussi le connaissent bien et savent pertinemment que le ballon lui brûle parfois un peu les pieds.

"Pour le Real Madrid, la C1 est importante mais l'avenir de Mbappé l'est encore plus"

Le Real Madrid, avec un handicap d'un but à domicile, ne conservera pas un bloc médian/bas sans pressing comme à l'aller. Le portier parisien sera donc forcément sollicité dans les pieds pour résister à la pression. Et dans ce domaine, le meilleur c'est "Gigio".

Plusieurs fois, on a observé son calme dans sa surface et sa capacité à casser le premier rideau de pressing. En Ligue des champions comme ailleurs. Et ça, pour Pochettino qui ne voudra pas subir les évènements, ça compte.

Pas de retour en arrière

Même si la logique sportive semble tendre vers une titularisation de Gianluigi Donnarumma, l'entraîneur du PSG a aussi un vestiaire à gérer. Mettre Navas sur le banc de nouveau entérinerait presque la hiérarchie des portiers de la capitale. Et placardiser un Costaricien multiple champion d'Europe au sein d'un vestiaire au fort accent sud-américain n'est pas chose aisée.

Il ne reste que très peu de temps à Mauricio Pochettino pour faire son choix, s'il n'est pas déjà fait. Jusqu'à maintenant, alors qu'on s'attendait au pire, l'alternance a été une réussite. Rien de tel qu'un match couperet de Ligue des champions contre un cador européen pour tout bouleverser et faire couler de l'encre.

Keylor Navas Crédit: Getty Images

Ligue des champions Mbappé prend la défense de Gueye, victime de harcèlement : "Tous ensemble, toujours" IL Y A 3 HEURES