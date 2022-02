Keylor Navas a débuté contre Rennes . Mais la vérité de vendredi dernier sera-t-elle celle de mardi soir ? Après sept mois de compétition, Mauricio Pochettino n'a toujours pas tranché. Depuis août dernier, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ont respectivement joué 19 et 15 matches toutes compétitions confondues et aucune tendance claire ne se dessine pour le poste de gardien numéro un du PSG. Alors que se profile le huitième de finale aller de Ligue des champions, PSG-Real Madrid, la situation peut-elle être tenable sur la durée ? Pour Bernard Lama, ex-portier emblématique du club de la capitale, voir deux gardiens de top niveau mondial au PSG reste un atout.

"C'est un système qui permet d'assurer la compétitivité des gardiens en permanence dans une saison qui compte une cinquantaine de rencontres. Tu es sûr d'avoir toujours un bon gardien quel que soit le match, tranche l'ex-portier international français. C'est logique que tous les postes soient doublés dans un club comme le PSG qui vise les plus hauts sommets. Il y avait beaucoup trop d'écart entre Keylor Navas et Sergio Rico (ndlr : prêté cet hiver à Majorque)."

Auteur d'une saison 2020-21 XXL avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas (35 ans) a pourtant vu débarquer le jeune portier champion d'Europe (22 ans), sacré meilleur joueur de l'Euro, au coeur de l'été. Le club de la capitale a sauté sur l'occasion alors que Gianluigi Donnarumma arrivait en fin de contrat avec l'AC Milan.

"Bien évidemment que cette situation ne doit pas faire plaisir à Keylor Navas, surtout qu'il venait de resigner (ndlr : en avril 2021 jusqu'en juin 2024), précise le champion du monde 1998. Te mettre un gardien de très haut niveau en face, qui vient de gagner le championnat d'Europe, tu te doutes bien que ce n'est pas pour le laisser sur la touche. Son ego en a pris un coup, c'est logique et humain. Après, je ne sais pas comment le club a réellement géré le dossier, s'il a pris le soin de l'avertir avant ou pas."

Car à l'époque (1992-97, puis 98-00) où il était le dernier rempart indéboulonnable du PSG, Bernard Lama était "toujours consulté avant" lorsque le club de la capitale souhaitait recruter un nouveau gardien. "On n'était pas dans les mêmes politiques à l'époque sur le plan sportif, souligne l'ancien Parisien, qui a eu Luc Borrelli, Richard Dutruel, Vincent Fernandez et Dominique Casagrande comme doublure. Je disais ce que j'avais à dire et les dirigeants faisaient ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, on a deux très grands gardiens mais qui n'ont pas la même trajectoire de carrière au niveau de l'âge."

C'est logique que le PSG ait fait ce deal-là, sachant qu'il y avait un gardien de 35 ans avec parfois des soucis physiques au niveau des épaules et ça ce n'est jamais très bon

Au Real Madrid, Keylor Navas a déjà été concurrencé par un gardien plus jeune, Thibaut Courtois (ndlr : six ans d'écart), malgré ses trois Ligues des champions remportées sous la coupe de Zinédine Zidane. Lors de la saison 2018-19, sa dernière avec les Merengue, le Costaricien a disputé 21 matches toutes compétitions confondues (dont 10 en Liga). "Ce n'est pas qu'il était mauvais mais le Real a estimé que l'autre gardien avait plus de potentiel. Et c'est la même chose avec Gianluigi Donnarumma, note Bernard Lama. C'est logique que le PSG ait fait ce deal-là, sachant qu'il y avait un gardien de 35 ans avec parfois des soucis physiques au niveau des épaules et ça ce n'est jamais très bon. Donc ils ont anticipé et sont tranquilles avec leurs gardiens."

Donnarumma vit mal sa situation ? "Qu'il s'en prenne à son agent plutôt qu'au PSG"

Tu t'en fous de qui joue, note-t-il. Tu sais juste que tu as deux très bons gardiens. Ce sont deux très grands professionnels qui savent se remettre en question. Après, le coach fait son choix." Début décembre, pour Eurosport, Elie Baup, l'ancien gardien de but devenu entraîneur, et Steeve Elana, l'ex-portier de Lille , pointaient le mauvais côté de ce système d'alternance : qui sera titularisé si le PSG joue la finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain ? Pas un problème majeur selon Bernard Lama. ", note-t-il.."

Ce n'est pas comme si l'un était sur la touche et attendait que l'autre se blesse ou soit suspendu

Bernard Lama valide donc l'alternance. A une seule condition. "Ce qui est important, c'est qu'en cas de mauvaise prestation, le gardien ne soit pas sorti car sinon tu peux l'atteindre psychologiquement, conclut l'ancien Rennais. Les deux ont l'opportunité de jouer et de montrer ce qu'ils sont capables de faire à ce niveau-là. Ce n'est pas comme si l'un était sur la touche et attendait que l'autre se blesse ou soit suspendu." Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma continuent donc d'enchaîner. Jusqu'au moment où Mauricio Pochettino, voire son successeur, se décide à trancher définitivement ?

