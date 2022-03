Une nouvelle soirée européenne en enfer pour Paris. L'ambiance au Santiago Bernabeu était étouffante. Le PSG a vu son but d'avance du match aller s'envoler sur un but casquette, puis s'est effondré. Une fois de plus. Mais Mauricio Pochettino a préféré charger l'arbitrage.

"Je me demande ce qu'a fait la VAR. Pour moi il y a faute sur Donnarumma". Ce sont les premiers mots prononcés par l'entraîneur parisien après la rencontre. Pas d'analyse, pas de commentaire sur la performance de ses joueurs, ni même un mot sur le mal récurrent qui ronge le club de la capitale.

Il a préféré insister : "C'est une honte. [...] Je pense que c'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. C'est quelque chose de difficile à accepter et que je ne pardonnerai pas. C'est incroyable que cela arrive en 2022, je n'y crois pas."

Leonardo l'a soutenu, Benzema l'a contredit

Quelques minutes après, Leonardo s'est empressé de le soutenir : "C'est vrai que la faute sur Donnarumma change tout. La situation de la faute a changé l'état d'esprit du Real". Aux yeux du directeur sportif parisien et de son entraîneur, cette "erreur d'arbitrage" a tout bouleversé.

À la 61e, Karim Benzema est venu chasser Donnarumma dans sa surface, après une prise de balle un peu molle du portier. L'Italien avait encore du temps pour expulser le cuir de devant ses buts, mais il a fait le choix de la relance. Bousculé par l'attaquant madrilène, il a rendu le ballon à Vinicius. Le reste appartient à l'histoire.

"Tout a changé dans le stade. Les joueurs étaient énervés par la situation et le football ce sont des émotions, a pesté l'ancien coach de Tottenham. Oui nous avons fait des erreurs après ça. Mais lorsqu'il y a de l'émotion, le football change" a-t-il complété. Benzema, bourreau du soir pour les Parisiens avec son triplé, a analysé la situation bien différemment : "Il n'y a rien, c'est un pressing. Il fallait qu'il dégage (le ballon)".

Une fin de saison qui s'annonce longue

"Poche" sait déjà que le reste de la saison va être long, sur le terrain comme dans les vestiaires. "Ça va être difficile bien sûr, on sait tous que le PSG chasse la Ligue des champions et ça depuis des années. Les joueurs vont être en colère. Ce sera difficile de changer cet état d'esprit" a-t-il avoué.

"C'est très dur à vivre mais on doit trouver des solutions, avancer" a tenté de convaincre Leonardo. Mais sans C1, ni Coupe de France et avec 12 points d'avance en Ligue 1, Paris en a déjà fini avec son année. Reste à ses joueurs à compter les jours en attendant la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

