L'alternance se poursuit dans les buts du Paris Saint-Germain. Pour la réception de Rennes ce vendredi soir, en match avancé de la 24e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a choisi de titulariser Keylor Navas, à quatre jours de la réception du Real Madrid en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Dimanche dernier à Lille (5-1), le technicien argentin lui avait préféré Gianluigi Donnarumma.

Pour la première fois de sa jeune carrière, Xavi Simons (18 ans) sera titulaire lors d'une rencontre de Ligue 1. Le milieu néerlandais jouera son quatrième match cette saison en championnat de France; et son septième toutes compétitions confondues chez les professionnels. Comme lors du huitième de finale de Coupe de France PSG-Nice (0-0, 5-6 aux t.a.b) fin janvier, Julian Draxler, entré en début de deuxième mi-temps à Lille, figure dans le onze de départ de Mauricio Pochettino.

Titulaires face au LOSC, Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti , Leandro Paredes, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront également présents au coup d'envoi de PSG-Rennes. Juan Bernat, absent de la liste pour la C1 , intègre le onze du club de la capitale. Côté rennais, Dogan Alemdar remplacera Alfred Gomis, l'international sénégalais fraîchement revenu de la CAN. De leur côté, Gaëtan Laborde et Martin Terrier mèneront l'attaque de la formation bretonne.