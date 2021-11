Le Real Madrid peut encore remercier Karim Benzema. Sans génie, parfois sans envie, le club espagnol s’en est remis à un doublé de son buteur providentiel pour venir à bout du Shakhtar Donetsk (2-1). Le club ukrainien, créatif et plus mordant que les Merengue, ont longtemps fait douter les hommes de Carlo Ancelotti. Mais c’était donc sans compter sur Benzema, servi sur un plateau à deux reprises par Vinicius et auteur des 1000e et 1001e buts du Real dans l’histoire de la Ligue des champions. Le Real Madrid se rapproche des huitièmes de finale et prend provisoirement la tête du groupe D.

Karim Benzema aime marquer l’histoire. Il l’a encore démontré ce mardi soir contre Donetsk. Profitant d’une bourde défensive de Marlon, bien pressé par Vinicius, le Français a vite lancé ce qui devait être une soirée tranquille pour le Real Madrid (14e). Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Avec un petit point au compteur, sans aucun but marqué en trois rencontres, le Shakhtar Donetsk s’est rebellé. Le penalty non sifflé sur Dodo (7e), ceinturé par Ferland Mendy et la frappe d’Alan Patrick sur le poteau (10e) avaient déjà servi d’alerte pour les Madrilènes.

Par excès de prudence ou tout simplement à côté de leurs pompes, les Merengue ont temporisé, fait tourner le ballon sans inquiéter véritablement Trubin, si ce n’est sur deux frappes de Modric (5e, 17e). Le reste du temps, la virtuosité d’Alan Patrick, la fougue de Mudryk, ailier gauche de 20 ans intenable, ont fait parcourir des frissons permanents durant la rencontre.

Et, sur une action d’école – long ballon de Matviienko, remise poitrine de Patrick pour une frappe sous la barre de Fernando – le Shakhtar égalisait dans un Bernabeu aussi interloqué que mécontent (39e). Connaisseur, le public madrilène a applaudi chaudement Mudryk à sa sortie, symbole de l’enthousiasme dont ont su faire preuve les Ukrainiens. Battu 5-0 à l'aller le 19 octobre, le Donetsk a lavé son honneur.

Benzema sauve (encore) la Maison Blanche

Attendue, la réaction madrilène n’est jamais vraiment venue. Il a fallu un une deux 100% brésilien entre Vinicius et Casemiro pour que le premier nommé ne serve une nouvelle fois le roi Benzema au point de penalty (61e). Une aubaine pour celui qui s’est ainsi offert les 1000e et 1001e but du Real en C1. Et c’est bien le seul point à retenir de la performance des Madrilènes ce soir. Le chouchou de Bernabeu est même sorti avant la fin (79e), visiblement fatigué musculairement.

Les Merengues coupent malgré tout une série de trois matches sans victoire dans leur antre de Bernabeu. Mathématiquement, ils se rapprochent aussi d’une qualification en huitièmes de finale avec 9 points à deux journées de la fin. En attendant le déplacement de l’Inter (4 points) à Tiraspol pour affronter le Sheriff (6 points), le Real est seul leader du groupe D. Mais la performance affichée, qui a longtemps réveillé les cauchemars de la défaite contre Tiraspol à domicile (2-1) fin septembre, reste bien terne à ce niveau. Mais qu’importe, en ce moment, quand Benzema va, tout va.

