L'UEFA n'a pas traîné au lendemain des incidents qui ont eu lieu dans les couloirs du Stade Santiago Bernabéu. Selon les informations de L'Equipe , l'instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire contre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, très remontés contre l'arbitrage après l'action de la 61e minute entre Gianluigi Donnarumma et Karim Benzema qui a été le début du cauchemar de l'actuel leader de Ligue 1.

Ad

comportement incorrect de joueurs et d'officiels", a précisé un porte-parole de l'UEFA à l'AFP. Selon les médias espagnols, Cette procédure s'appuie sur l'article 11 du règlement disciplinaire de l'instance, qui porte sur les "principes généraux de conduite", ainsi que sur l'article 15 qui sanctionne le "", a précisé un porte-parole de l'UEFA à l'AFP. Selon les médias espagnols, les deux dirigeants parisiens ont eu un comportement agressif après le coup de sifflet final de la rencontre.

Ligue des champions Neymar met fin aux rumeurs : "Il n'y a pas eu de bagarre dans le vestiaire" IL Y A 7 HEURES

"Les deux dirigeants ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Quand l'arbitre leur a demandé de s'en aller, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément mis un coup de pied dans le drapeau d'un arbitre assistant et l'a cassé", aurait écrit Danny Makkelie, l'arbitre de la rencontre, dans son rapport révélé par la radio Onda Cero. Du côté de La Cadena Ser, on explique qu'un membre du staff madrilène aurait filmé la scène. Leonardo l'aurait alors approché pour qu'il supprime cette vidéo, avant que Nasser Al-Khelaïfi, lui, ne le menace verbalement.

"Moins spectaculaire que la remontada de 2017 mais la déflagration est peut-être aussi importante"

Ligue des champions Mbappé ne méritait pas ça : Et si cette élimination scellait son avenir ? IL Y A 8 HEURES